ראש הממשלה בנימין נתניהו מגביר בימים אלה את המאמצים לגייס את הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר גבי אשכנזי לשורות מפלגת הליכוד, זאת בעוד השעון מתקתק לקראת מועד סגירת הרשימות לכנסת. כך דיווח ב'וואלה'. מדובר במהלך שמטרתו להציב את אשכנזי כדמות הביטחונית המובילה של המפלגה במערכת הבחירות הנוכחית.

לפי הדיווח, של יהודה שלזינגר, בימים האחרונים הופעלו על אשכנזי לחצים כבדים מצד גורמים שונים, כאשר בין הפונים אליו נמנים כמה ראשי ערים מוכרים המזוהים עם מפלגת השלטון. גורמים אלה פועלים בשליחות מרכזית של הנהגת הליכוד, ותפקידם להביא את אשכנזי להסכים לקבלת שריון ישיר ברשימת המפלגה מטעם ראש הממשלה.

בסביבתו של נתניהו רואים בהצטרפות אפשרית של אשכנזי נכס פוליטי ואסטרטגי ראשון במעלה. שילובו של הרמטכ"ל לשעבר עשוי להעניק למפלגה משקל ביטחוני משמעותי ולחזק את מעמדה בקרב ציבור הבוחרים, במיוחד לנוכח הניסיון הצבאי והמדיני הרב שצבר אשכנזי לאורך השנים.

לא בפעם הראשונה

החיזורים של ראש הממשלה אחר אשכנזי אינם דבר חדש בזירה הפוליטית. כבר במערכת הבחירות של שנת 2022 נרשמו ניסיונות קודמים לשלב אותו במפלגת השלטון, כאשר איש עסקים המקורב לנתניהו פנה אליו עם הצעה לשריון ברשימת הליכוד בליווי אופק פוליטי מבטיח. אולם הצעה זו נדחתה על ידו באותה עת.

מעבר לכך, לאורך השנים התקיימו בין השניים מפגשים ושיחות שוטפות בנושאים ביטחוניים רגישים. בשנת 2020 אף טען אשכנזי באופן פומבי כי נתניהו הציע לו לכהן בתפקיד שר הביטחון, טענה שמעידה על קשרים ממושכים בין השניים.

כעת, כשתאריך היעד לסגירת הרשימות לכנסת הולך ומתקרב, המאמצים הגיעו לשיאם. מדובר בניסיון לרשום פריצת דרך ולהביא להכרעה של הרגע האחרון שתשנה את מפת המועמדים בליכוד ותעניק למפלגה דמות ביטחונית בכירה נוספת.