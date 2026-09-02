איזנקוט: נתניהו נעלם כשהמטוס הופל, קיבלתי החלטה לבד

העימות החזיתי בין צמרת הביטחון לשעבר לבין לשכת ראש הממשלה הגיע לשיא חדש, כאשר יו"ר מפלגת 'ישר!', ח"כ גדי איזנקוט, חשף פרטים מטלטלים על אירועי 10 בינואר 2018 - יום שבו מטוס F-16 של חיל האוויר הופל על ידי אש נ"מ סורית. בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, שחזר הרמטכ"ל לשעבר את הרגעים הדרמטיים שבהם נאלץ לקבל החלטות גורליות ללא ראש הממשלה.

"אני מבקש לעדכן ולהתייעץ עם ראש הממשלה, אני לא מצליח במשך שעה-שעתיים", שחזר איזנקוט את אותו בוקר קריטי. לדבריו, לאחר שהטייסים צנחו בשטחי ישראל והמזכיר הצבאי אמר שאינו מצליח לאתר את נתניהו, נאלץ לקבל החלטה עצמאית: "אני לוקח החלטה לבצע תקיפה רחבה מאוד של השמדת סוללות נ"מ סוריות ושל השמדת מטרות איראניות". רק כעבור שלוש-ארבע שעות, כך מסר, הגיע נתניהו לחמ"ל חיל האוויר ונתן גיבוי למהלכים שכבר בוצעו.

הגילויים הדרמטיים מגיעים על רקע סערה פוליטית סוערת סביב אירועי 7 באוקטובר. איזנקוט התייחס בחריפות רבה לגל תיאוריות הקונספירציה המהדהדות מסביבת ראש הממשלה, ותקף את הניסיונות לטעון כי מדובר בקנוניה. "שמעתי אותו אתמול אומר ש'זה לא בגידה, זה כשל'. זה הרבה יותר מכשל, זאת רשלנות עמוקה שקרתה במשמרת שלו והוא חושב שהוא יוכל לתמרן את חוט מחשבתם של אזרחי מדינת ישראל", הבהיר יו"ר 'ישר!'.

עוד ציין איזנקוט כי ידוע לו שגורמים בלשכה קיבלו את הדיווח והתמונה המודיעינית כבר בשעה 3:30 לפנות בוקר אותו היום. דבריו מהווים תגובה ישירה לאמירות של שרה נתניהו בריאיון לערוץ 14, שבו רמזה כי יאיר גולן ידע על הטבח לפני ראש הממשלה - טענות שעוררו סערה פוליטית עזה.

לאחר שחייליו תועדו במניין בקוסרה: מפקד כוח מילואים הודח מתפקידו משה בשן | 01.09.26

"זו אמירה היסטרית חסרת אחריות"

בתגובה למתקפה האישית של נתניהו בערוץ 14, שבה טען כי בחירתו של איזנקוט תהא "תחילת הסוף של מדינת ישראל", הגיב יו"ר 'ישר!' בביטול: "זו אמירה היסטרית חסרת אחריות, הוא יודע כמוני איזה כוח נבנה פה ב-80 שנה. ישראל חזקה מאוד, צה''ל חזק מאוד". דבריו משקפים את הניסיון להרגיע את הציבור מפני הרטוריקה הקיצונית המאפיינת את מערכת הבחירות הנוכחית.

בהתייחסו לאפשרות של חיבור פוליטי עתידי מול נפתלי בנט, הדגיש איזנקוט כי הוא בוחן את הצעדים מתוך מטרה אחת ברורה - להקים ב-28 לחודש ממשלה ברת-קיימא שיודעת להוביל את המדינה באחדות ובהסכמה לאומית רחבה. דבריו מגיעים בעת שמפלגת 'ישר!' מתחזקת בסקרים והפכה לאחד המתחרים המרכזיים על ראשות הממשלה.

שר הביטחון מסרב לשלול בגידה

במקביל לדברי איזנקוט, בחר שר הביטחון ישראל כץ בהופעתו בוועידת ynet שלא להכחיש באופן חד־משמעי את תיאוריות הקונספירציה סביב אירועי 7 באוקטובר. כשנשאל באופן ישיר על דבריה המרמזים של שרה נתניהו כלפי גולן, התחמק כץ מתשובה ברורה וטען כי הוא "לא צורך תקשורת" ומתייחס אך ורק למה שהוא מכיר מחומרי החקירה הרשמיים.

לדברי שר הביטחון, בכירי חמאס תיאמו מהלכים הדוקים עם חיזבאללה ואיראן והכריעו את עוצבת עזה בהתאם לתוכנית "חומת יריחו", שאותה הגדיר ככזו שלא דווחה לדרג המדיני. "מה שאני מכיר בחומר שאני ראיתי, אז המחדל הוא מספיק עמוק שהוא מסביר מה קרה שם", הדגיש כץ. אולם למרות הניסוח הזהיר, שר הביטחון התעקש שוב ושוב שלא להוציא מכלל אפשרות את שאלת הבגידה - התחמקות שהותירה את הקהל והתקשורת עם שאלות קשות.

נתניהו: "לא הייתה בגידה"

בתגובה ראשונה לריאיון של רעייתו שרה, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "לא הייתה בגידה" ב-7 באוקטובר. "קשקוש בלבוש", אמר בהתייחסו לסערה בעקבות דבריה של שרה שרמזו למידע מוקדם שהיה ליאיר גולן לגבי הטבח. לדבריו, "אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה - שלא נרגיז את חמאס - לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש".

"זה כשל, אבל זה לא בגידה. זה קורה. לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש", סיכם נתניהו. דבריו מגיעים לאחר שמפלגת הדמוקרטים הגיבה בגינוי חריף לדברי שרה נתניהו ודרשה התנצלות מיידית.