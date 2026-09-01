על הבוקר: ראש ביטחון הפנים של חמאס נלכד בידי כוחותינו

"הכוח המיוחד" שנחשף ( צילום: לפי סעיף 27א )

מבצע ביטחוני נועז ומורכב הסתיים הבוקר (שלישי) בהצלחה מלאה, כאשר כוחות עלית מיוחדים של השב"כ ופיקוד הדרום הצליחו ללכוד את ראש הביטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. הפעילות, שהתבצעה במערב העיר עזה, כללה שילוב של כוחות קרקעיים ותקיפות אוויריות מסיביות שנועדו להסיר איומים ולחפות על הכוחות.

על פי הנמסר מגורמי הביטחון, המבצע התמקד בדמות בכירה ביותר בהנהגת חמאס - האיש שניהל את מנגנוני הביטחון הפנימי והדיכוי של הארגון בכלל הרצועה. הבכיר, שפעל בחודשים האחרונים לביסוס מחדש של שליטת חמאס בצפון הרצועה, היה מעורב בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. 18 תקיפות אוויריות כיסו על הכוחות במקביל לפעילות הכוחות המיוחדים על הקרקע, ביצע חיל האוויר סדרה של תקיפות מדויקות במערב העיר עזה. על פי דיווחים ערביים, נשמעו כ-18 פיצוצים באזור, כאשר מטוסי קרב טסו בגובה נמוך מעל המרחב. התקיפות נועדו להסיר איומים מיידיים על הכוחות ולאפשר להם לבצע את המשימה ולצאת בשלום. תקיפות חריגות של צה"ל בעיר עזה; דיווח: נחשף כוח מיוחד ב. ניסני | 11:19 מקורות פלסטיניים דיווחו כי במהלך הפעילות התפתחו חילופי אש באזור בית החולים האמריקני במערב העיר. על פי הדיווחים, ארבעה מחבלים נהרגו ומספר נוספים נפצעו כתוצאה מהתקיפות והעימות. דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל תקף מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ בנתיב העשרה - צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:58 שר הביטחון ישראל כ"ץ בנתיב העשרה ( צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון )

שר הביטחון: "זו המדיניות שלנו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ, שביקר היום ביישוב נתיב העשרה בעוטף עזה, חשף את פרטי המבצע בהתייחסות פומבית. "אני נמצא כאן ביישוב נתיב העשרה, יחד עם ראש המועצה ומזכירות היישוב, ביום פתיחת שנת הלימודים", אמר כ"ץ. "גם בשעה שאנחנו נמצאים כאן, הפעילות של כוחותינו בעזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו".

על פי הנמסר, המחבל שנעצר הועבר מיד לחקירה מעמיקה בשטח ישראל. גורמי הביטחון מעריכים כי החקירה תחשוף מידע מודיעיני חשוב על מבנה הפיקוד של חמאס, תשתיות הטרור ברצועה ותכניות הארגון לשיקום יכולותיו הצבאיות.

רקע: שורת מבצעים נגד בכירי חמאס

המבצע מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שביצעו כוחות הביטחון בשבועות האחרונים נגד דרג הפיקוד של חמאס ברצועה. רק לפני יומיים חיסל צה"ל את עמר מוחמד רושדי סראג, מפקד פלוגת האספקה והתחזוקה של חמאס בעיר עזה, שניהל את אספקת אמצעי הלחימה למחבלי הארגון.

כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן שיטמתי להסרת תשתיות טרור ואיומים מהרצועה. הפעילות המתמשכת כוללת גם מניעת ניסיונות של חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות ולחזק את אחיזתו בשטח, במיוחד בצפון הרצועה.

המבצע מדגים את היכולת המבצעית והמודיעינית של כוחות הביטחון לפעול בעומק השטח האויב, לזהות יעדים בעדיפות גבוהה ולהסירם תוך שמירה על בטיחות הכוחות. גורמי הביטחון הבהירו כי הפעילות נגד מפקדי חמאס תימשך כל עוד הארגון ימשיך להוות איום על מדינת ישראל ואזרחיה.