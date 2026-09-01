תקיפות חריגות של צה"ל בעיר עזה; דיווח: נחשף כוח מיוחד

פיצוצים עזים נשמעו הבוקר (שלישי) בעוטף עזה בעקבות תקיפות שביצע חיל האוויר ברצועת עזה. על פי דיווחים ערביים, נשמעו כ-10 פיצוצים במערב העיר עזה, כאשר מטוסי צה"ל טסים בגובה נמוך מעל האזור.

לפי הדיווחים בעזה, ישנם לפחות ארבעה הרוגים ומספר פצועים כתוצאה מירי של חיילי צה"ל, אך נראה כי מדובר במספר גבוה יותר של הרוגים.

במקביל, מקורות ערביים מדווחים על כוח מיוחד של צה"ל שנחשף לאחר שנכנס לאזור בית החולים האמריקני באזור אל-קטאבה, במערב עזה. יחד עם זאת, ייתכן ומדובר במיליציות שעובדות עם ישראל ולא בכוח של צה"ל.

ערוצים המזוהים עם חמאס טוענים כי אנשי המיליציות ניסו לחטוף "דמות בכירה" בארגון החמאס במערב העיר עזה. לפי הדיווח, לאחר שהם נחשפו, התנהלו במקום חילופי אש וכלי טיס ישראלים התערבו באירוע.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו".