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פיצוצים נשמעו בעוטף

תקיפות חריגות של צה"ל בעיר עזה; דיווח: נחשף כוח מיוחד

לפחות 18 תקיפות של חיל האוויר הבוקר בעיר עזה • הפלסטינים מדווחים על כוח מיוחד שנחשף באזור בית החולים האמריקני |  4 הרוגים ומספר פצועים מהתקיפות (צבא וביטחון)

התקיפות ברצועה
התקיפות ברצועה (צילום: לפי סעיף 27א)

פיצוצים עזים נשמעו הבוקר (שלישי) בעוטף עזה בעקבות תקיפות שביצע חיל האוויר ברצועת עזה. על פי דיווחים ערביים, נשמעו כ-10 פיצוצים במערב העיר עזה, כאשר מטוסי טסים בגובה נמוך מעל האזור.

לפי הדיווחים ב, ישנם לפחות ארבעה הרוגים ומספר פצועים כתוצאה מירי של חיילי צה"ל, אך נראה כי מדובר במספר גבוה יותר של הרוגים.

במקביל, מקורות ערביים מדווחים על כוח מיוחד של צה"ל שנחשף לאחר שנכנס לאזור בית החולים האמריקני באזור אל-קטאבה, במערב עזה. יחד עם זאת, ייתכן ומדובר במיליציות שעובדות עם ישראל ולא בכוח של צה"ל.

ערוצים המזוהים עם חמאס טוענים כי אנשי המיליציות ניסו לחטוף "דמות בכירה" בארגון החמאס במערב העיר עזה. לפי הדיווח, לאחר שהם נחשפו, התנהלו במקום חילופי אש וכלי טיס ישראלים התערבו באירוע.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו".

"הכוח המיוחד" שנחשף (צילום: לפי סעיף 27א)
התקיפה בעזה (צילום: לפי סעיף 27א)

פעילות מבצעית נמשכת

התקיפות מתקיימות במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת של צה"ל ברצועת עזה. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת' בימים האחרונים, כוחות הביטחון ממשיכים לפעול להסרת תשתיות טרור ואיומים מיידיים על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל.

במהלך השבוע האחרון חוסלו עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס. התקיפות מבוצעות בהכוונה מודיעינית מדויקת, תוך מאמץ למזער פגיעה באזרחים.
צה"לעזהתקיפה בעזה
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