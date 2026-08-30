בריאיון היום (ראשון) לכאן רשת ב', חשף שורד השבי עומר שם טוב פרטים מזעזעים על תקופת השבי שלו ברצועת עזה, וסיפר על הדרך המיוחדת בה שמר על קשר עם היהדות גם בתנאים הקשים ביותר.

"כשהייתי עם איתי רגב בדירה בעזה, מחבל זרק לנו בקבוק מיץ ענבים קטן ואמר לנו שזאת מתנה ממיה רגב", סיפר שם טוב. "הבנו שאפשר להשתמש בזה לקידוש והיה לנו גם קצת בייגלה. הבקבוק הקטן הזה החזיק איתי עד חודשיים לפני ששוחררתי, וכל שישי היינו ממלאים את הפקק במיץ ועושים קידוש".

50 יום בחושך מוחלט

אחד הפרקים הקשים ביותר בשבי היה תקופה של 50 יום שבהם היה שם טוב כלוא במנהרה בחושך מוחלט. "50 יום הייתי במנהרה בחושך מוחלט", תיאר. "הדלקתי פנס קטן פעם ביום כדי לדעת שאני עדיין רואה. אלה היו 50 הימים הקריטיים ביותר בשבי".

"הייתי שם מורעב בצורה קיצונית, מבודד מהעולם לגמרי", המשיך לספר בריאיון לכאן ב'. "לא הייתי לא עם חטופים אחרים בזמן הזה ולא עם מחבלים. זה חושך שהוא בהתחלה מאוד קשה ולאט לאט אתה עובר תהליך עם עצמך. אתה שם את האגו בצד ומקבל את הסיטואציה".

התא שבו הוחזק היה קטן במיוחד. "ביום הראשון בחושך אתה פשוט נחנק ולא יודע מה לעשות ולא רואה כלום", תיאר. "זה תא כל כך קטן שאתה לא יכול לעמוד בו ולא יכול לפרוס ידיים לצדדים. היה אסור לי לצעוק ולכן אחד הדברים שכתבתי ברשימה שאני רוצה לעשות כשאחזור הביתה זה לצעוק".

"שיחה עם אלוקים"

נקודת המפנה בשבי הגיעה כאשר שם טוב החליט לנהל "שיחה עם אלוקים". "אחרי תקופת זמן הייתה לי שיחה עם אלוהים ונכנעתי לו - אמרתי שמעכשיו שיעשה מה שהוא רוצה איתי", גילה. "מאותו רגע הייתה לי שגרה. הייתי עושה מדיטציה. דמיינתי הרבה דברים. הדמיון התפתח לי בצורה מטורפת שהייתי רואה בצורה מוחשית ואמיתית".

כידוע, שם טוב שוחרר בסוף ינואר במסגרת עסקת השבויים הראשונה. מאז שחרורו הוא משתף בסיפורו ומעביר מסר של חוסן ואמונה. בשבועות האחרונים הוא הופיע בפני משלחת אמריקאית ושר את "שיר למעלות" בפני למעלה מאלף מנהיגי דת נוצרים.

סגירת מעגל עם המחבלים

בשבועות האחרונים מסרו כוחות הביטחון חשבון עם חלק מהמחבלים שהחזיקו את שם טוב בשבי. בסוף השבוע האחרון חיסל צה"ל את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה שהחזיק בשם טוב בשבי ואילץ אותו לנשק את ראשו בטקס השחרור המשפיל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, אבו חסנה פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של שם טוב בשבי. בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל, ולכן חוסל בתקיפה ממוקדת בצפון רצועת עזה.