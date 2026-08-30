פרטים חדשים מתגלים על תפקידו של אביתר, בנה החרדי של מלי יהלומי, במבצע האיתור שהסתיים בשבוע שעבר בארגנטינה. על פי הדיווח בחדשות 12, אביתר הוא אברך שנותר בישראל עם בנו הקטן, ונתמך כלכלית בידי אימו עד יום היעלמותה.

למרות הקרבה המשפחתית, גם הוא לא ידע דבר על התוכניות של אימו ואחותו ליאל. לפי המקורבים למשפחה, אביתר נדהם לא פחות משאר בני המשפחה כאשר התברר שהשתיים נעלמו ללא כל התראה מוקדמת.

מסר סיסמאות שעזרו לאתר

דווקא אביתר היה זה שסייע באופן מכריע לצוות החיפושים שהקימה המשפחה. הוא מסר את הסיסמאות למחשב ולאייפד שמלי וליאל השאירו מאחור בדירה השכורה במודיעין. כלים אלו התגלו כמכריעים במאמצי האיתור, שכן הם אפשרו לחוקרים לעקוב אחר עקבותיהן הדיגיטליים.

כזכור, גורמים במשטרה הבהירו כי מלי תכננה את ההיעלמות בקפידה במשך למעלה משנה. היא משכה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה כבר לפני שנה, ובאמצעותם מימנה את המסע לדרום אמריקה.