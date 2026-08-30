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פרשת היעלמות משפחת יהלומי

הבן החרדי שהוכה בהלם | כך עזר אביתר למצוא את אימו ואחותו שנעלמו

אביתר, בנה החרדי של מלי, נותר בישראל עם בנו הקטן • לא ידע דבר על התוכנית ומסר סיסמאות למחשב | כך סייע לאתר את עקבותיהן (חדשות)

7תגובות
מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה (צילום: באדיבות השגרירות)

פרטים חדשים מתגלים על תפקידו של אביתר, בנה החרדי של מלי יהלומי, במבצע האיתור שהסתיים בשבוע שעבר בארגנטינה. על פי הדיווח בחדשות 12, אביתר הוא אברך שנותר בישראל עם בנו הקטן, ונתמך כלכלית בידי אימו עד יום היעלמותה.

למרות הקרבה המשפחתית, גם הוא לא ידע דבר על התוכניות של אימו ואחותו ליאל. לפי המקורבים למשפחה, אביתר נדהם לא פחות משאר בני המשפחה כאשר התברר שהשתיים נעלמו ללא כל התראה מוקדמת.

מסר סיסמאות שעזרו לאתר

דווקא אביתר היה זה שסייע באופן מכריע לצוות החיפושים שהקימה המשפחה. הוא מסר את הסיסמאות למחשב ולאייפד שמלי וליאל השאירו מאחור בדירה השכורה במודיעין. כלים אלו התגלו כמכריעים במאמצי האיתור, שכן הם אפשרו לחוקרים לעקוב אחר עקבותיהן הדיגיטליים.

כזכור, גורמים במשטרה הבהירו כי מלי תכננה את ההיעלמות בקפידה במשך למעלה משנה. היא משכה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה כבר לפני שנה, ובאמצעותם מימנה את המסע לדרום אמריקה.
מלי יהלומיליאל יהלומי

7 תגובות

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5
שיתבייש לעצמם! בורחות ממשפחתן
ד.ל
אל תדון שום אדם אחי היקר עד שתגיע למקומו כי בחיים לא תגיע למקומו
קל לשפוט
4
ממש עצוב. אם מה שכתוב נכון-אע''פ שאסור לקבל את זה כאמת-אז היא השאירה את הבן שלה בלי מימון. ד' יעזור לו וישלח לו שליחים טובים אחרים. הרב שלי אומר שכל חודש אברכים רואים נסים מבחינה כלכלית.
ירושלים
יתמודד עם האתגר החדש
הוא ילד גדול
3
אמת שלא הבנתי את פשר ומטרת הכתבה שנראית כפרט שולי בתוך הפרשה מה שייך להפוך לכתבה בפני עצמה???
תמוה מאוד

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