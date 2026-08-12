החקירה של ההיעלמות המסתורית של האם ובתה בבירת אוסטריה הועברה ליחידת ההונאה בלהב 433 • צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה | סערה בבורסה: מניית בנק ירושלים - שם עבדה האם, מלי יהלומי צנחה היום משמעותית בכ-12% - בהנהלת הבנק שיגרו הודעה וטענו: "ביצענו בדיקה בנושא" (חדשות)
הדרמה סביב היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מגיעה לשיא: משפחתן של האם והבת מגיבה בחריפות לתדרוכי המשטרה וטוענת כי מופצים דיווחים מטעים כאילו נסיבות המקרה כבר פוענחו | המשפחה טוענת כי בידיה ממצאים הסותרים לחלוטין את טענות המשטרה ומדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג: "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני" (חדשות, בעולם)
מלי וליאל יהלומי, הנעדרות מוינה בירת אוסטריה לא יצרו קשר מאז יום שישי האחרון והדאגה לשלומן גוברת • לא הגיעו לטיסה חזרה ארצה, בדירת הנופש שבה שהו לא נמצא כל פרט השייך להן | המשפחה: "שום דבר ממה שקורה לא מתאים לאופי שלהן" (בעולם)