דאגה גדולה מלווה את משפחת יהלומי בימים האחרונים, לאחר שמלי וליאל יהלומי, אם ובתה, נעדרות בווינה שבאוסטריה מאז יום שישי האחרון. השתיים טסו לטיול בבירה האוסטרית, אך מאז כניסת השבת נותק עימן הקשר באופן מוחלט.

שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה אמש (שלישי) קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי האזרחיות הישראליות. על פי ההודעה, כל מי שמחזיק במידע אודות מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה.

"הגענו לדירה, שבת שלום" - ואז השתיקה

עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי, שיתף הבוקר בריאיון ב'כאן מהרגעים האחרונים שבהם היה קשר עם הנעדרות. "בשישי לפני כניסת שבת התכתבנו איתן בקבוצה המשפחתית, הן כתבו 'הגענו לדירה, תראו איזה דירה מגניבה, שבת שלום לכולם'. מאז נותק הקשר", ציין בכאב.

האם וביתה היו אמורות להגיע אמש (שלישי) לטיסת אל על לישראל, שיצאה בשעה 21:46 שעון מקומי מווינה. עם זאת, השתיים לא הגיעו לטיסה, והחששות לשלומן גוברים עם כל שעה שחולפת. נכון לעכשיו, אין כל קצה חוט בנוגע לסיבת היעלמותן או למקום הימצאן.