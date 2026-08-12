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לא הגיעו לטיסה חזרה

"כתבו לנו שבת שלום ונעלמו" | נמשכים החיפושים אחר האם ובתה שנעלמו בווינה

מלי וליאל יהלומי לא יצרו קשר מאז שבת • השגרירות פרסמה קריאה דחופה לסיוע באיתור | הן לא הגיעו לטיסה חזרה לארץ (בעולם)

9תגובות
מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה (צילום: באדיבות השגרירות)

דאגה גדולה מלווה את משפחת יהלומי בימים האחרונים, לאחר שמלי וליאל יהלומי, אם ובתה, נעדרות בווינה שבאוסטריה מאז יום שישי האחרון. השתיים טסו לטיול בבירה האוסטרית, אך מאז כניסת השבת נותק עימן הקשר באופן מוחלט.

שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה אמש (שלישי) קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי האזרחיות הישראליות. על פי ההודעה, כל מי שמחזיק במידע אודות מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה.

"הגענו לדירה, שבת שלום" - ואז השתיקה

עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי, שיתף הבוקר בריאיון ב'כאן מהרגעים האחרונים שבהם היה קשר עם הנעדרות. "בשישי לפני כניסת שבת התכתבנו איתן בקבוצה המשפחתית, הן כתבו 'הגענו לדירה, תראו איזה דירה מגניבה, שבת שלום לכולם'. מאז נותק הקשר", ציין בכאב.

האם וביתה היו אמורות להגיע אמש (שלישי) לטיסת אל על לישראל, שיצאה בשעה 21:46 שעון מקומי מווינה. עם זאת, השתיים לא הגיעו לטיסה, והחששות לשלומן גוברים עם כל שעה שחולפת. נכון לעכשיו, אין כל קצה חוט בנוגע לסיבת היעלמותן או למקום הימצאן.

הודעת השגרירות

האירוע מתרחש בשיא עונת התיירות, כאשר מספר רב של ישראלים טסים לאירופה בכלל ולאוסטריה בפרט. על פי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש האחרון בלבד הגיעו מעל 55 אלף ישראלים למדינה, מתוכם כ-42 אלף הגיעו לעיר הבירה ווינה.

ווינה נחשבת ליעד תיירותי פופולרי בקרב ישראלים, ורק לפני מספר חודשים ביקר בה הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף במסגרת מסע חיזוק לקהילות היהודיות באירופה. העיר משמשת גם כמרכז עולמי לארגונים בינלאומיים, ובשנים האחרונות אף התפרסמה כבירת הריגול העולמית בשל הנוכחות הדיפלומטית הענפה בה.
נעדרתאוסטריהוינהמלי יהלומיליאל יהלומי

9 תגובות

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7
מה השמות המלאים לתפילה? שיהיה בשורות טובות
חגית
6
האם נסעו דרך חברת נסיעות? נשמע שכבר במלון מישהו דאג להעלים אותן..
מחריד
נכתב שהן היו בדירת איירבינבי, לא במלון. מי הבעלים של הדירה?
לא שהו במלון
מלון דירות
אדרבה
5
דחוף לשלוח לוינה את התימני עם הסוס
לוי

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