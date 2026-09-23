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"זהירות, יש לו סכין": סרטן אלים במיוחד הדהים את הרשת

רגע הזוי בפלורידה: סרטן תועד כשהוא אוחז להב בצבתו ומנופף לעבר תושב וכלבו

מחזה הזוי בפלורידה: סרטן שנראה כשהוא אוחז להב של סכין באחד מצבתותיו הפך לוויראלי, לאחר שתועד כשהוא מתעמת עם תושב מקומי וכלבו.

האירוע התרחש בפאלמטו ביי, שם כלבו של אדוארדו אלברז התקרב לסרטן שנמצא סמוך לבית.

בסרטון שפרסם אלברז ברשתות החברתיות נראה הסרטן מניף את הלהב לעבר הכלב, וכאשר אלברז עצמו ניסה להתקרב אליו, הוא נראה מנופף לעברו עם הסכין.

"תזהר ממנו, זה סרטן גנגסטר", הוא נשמע אומר בבדיחות לכלבו. בסופו של דבר הצליח אלברז להשתלט על הסרטן, להרחיק אותו מהמקום ולהעביר אותו לחצר.

הסרטון זכה למיליוני צפיות ברשת ועורר שלל תגובות משועשעות. לפי הדיווחים, מדובר ככל הנראה בסרטן יבשה כחול, מין הנפוץ באזורי החוף של פלורידה.
סרטןתיעודסרטון ויראליפלורידהבעלי חיים

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