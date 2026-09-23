באורך 24 מטרים: התיירים לא האמינו למה שראו

רגע עוצר נשימה התרחש סמוך למזח בוסלטון שבמערב אוסטרליה, כאשר לווייתן כחול ננסי באורך של כ־24 מטרים, כמעט 80 רגל, הגיח מהמים ושחה בסמוך למזח, לעיני אנשים שהיו במקום.

בתיעוד שצילמה מייגן ווד נראה הענק הימי כשהוא נע באיטיות ובאלגנטיות במים, כשגופו העצום נחשף מעל פני הים בכל פעם שעלה לנשום. המפגש היה קרוב במיוחד, והמצלמים סיפרו כי הלווייתן חלף במרחק של פחות מעשרה מטרים מהם. לווייתן כחול ננסי הוא אחד מבעלי החיים הגדולים ביותר בכדור הארץ. למרות שמו, מדובר למעשה בענק שאורכו יכול להגיע לכ־24 מטרים, והוא קטן רק בכמה מטרים מקרוב משפחתו הגדול יותר, הלווייתן הכחול האנטארקטי, שיכול להגיע לאורך של כ־30 מטרים. המין נחשב נדיר ומוגדר בסכנת הכחדה באוסטרליה. אוכלוסייתו נפגעה קשות בתקופת ציד הלווייתנים, ומחקרים שנערכו בשנים האחרונות עוקבים אחר נתיבי הנדידה שלו, אזורי ההזנה והאיומים הנשקפים לו מפעילות אנושית. "תיזהר עם המדרגות אדוני!": העיתונאים ירדו על טראמפ רגע לפני הנאום כיכר השבת | 11:21 נתפס על חם: נשיא סוריה נצפה גולל בטיקטוק במהלך העצרת הכללית | צפו ישראל גראדווהל | 11:10

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אזור בוסלטון אינו זר ללווייתנים כחולים ננסיים. מפרץ גאוגר, שבו נמצא המזח, נמצא בסביבת נתיבי נדידה של המין, ולכן בתקופות מסוימות קיימת אפשרות לראות אותם באזור. עם זאת, מפגש כה קרוב עם בעל חיים עצום ממדים שכזה נחשב לחוויה יוצאת דופן.

המזח עצמו משתרע לאורך כ־1.84 קילומטרים אל תוך מפרץ גאוגר ונחשב למזח העץ הארוך ביותר בחצי הכדור הדרומי. המיקום מעניק למבקרים תצפית רחבה אל המים, אך גם שם הופעתו של ענק ימי באורך של כ־24 מטרים ממש מתחת למבקרים אינה מחזה שגרתי.

מי שעמדו במקום סיפרו לאחר מכן על תחושת הלם כאשר הבינו שהצללית הגדולה במים אינה סירה או עצם אחר, אלא לווייתן כחול ננסי ענק. בתוך זמן קצר הפך המפגש הנדיר לתיעוד מרהיב שממחיש היטב את ממדיו העצומים של אחד מבעלי החיים הגדולים ביותר שחיים כיום בכדור הארץ.