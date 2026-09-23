צבא שלם ממתין לאות: רחפן רוסי חשף תגלית מפתיעה 

באורך קילומטרים: הרחפן חשף מה מסתירה אוקראינה בקו החזית? ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד אווירי שצולם בידי מפעיל רחפן רוסי חושף ריכוז גדול של רחפני תקיפה אוקראיניים סמוך לקו החזית במחוז דונייצק, כאשר חלקם הוצבו מראש והמתינו להפעלה נגד מטרות רוסיות.

בסרטון נראים עשרות רחפני FPV אוקראיניים כשהם מסודרים בשטח סמוך לציר תנועה. לפי דיווחים אוקראיניים שפורסמו אתמול, התיעוד צולם באזור לימאן, שם אותרו לטענת המקורות מאות רחפנים שהוצבו לאורך נתיב לוגיסטי והמתינו לכלי רכב או לכוחות רוסיים שיעברו באזור. השיטה מוכרת בשדה הקרב באוקראינה כרחפני מארב: במקום להפעיל את הרחפן מיד, הוא מוצב מראש בנקודה שבה צפויה תנועה, וכאשר מזוהה מטרה הוא מופעל על ידי המפעיל. כך ניתן להפוך צירי תנועה ואזורים סמוכים לחזית למעין אזור המתנה של רחפני תקיפה.

באורך קילומטרים: הרחפן חשף מה מסתירה אוקראינה בקו החזית? - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:59 באורך קילומטרים: הרחפן חשף מה מסתירה אוקראינה בקו החזית? ( צילום: רשתות חברתיות )

רחפני FPV הפכו לאחד הכלים המרכזיים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. גודלם הקטן, העלות הנמוכה יחסית והיכולת להפעיל אותם מרחוק מאפשרים לכוחות בשטח להשתמש בהם נגד כלי רכב, עמדות וציוד צבאי. בשנים האחרונות שני הצדדים הרחיבו במהירות את השימוש ברחפנים, במקביל להתפתחות אמצעי לוחמה אלקטרונית וניסיונות לפתח רחפנים עמידים יותר לשיבושים.

המלחמה הטכנולוגית מתנהלת כיום גם מתחת לגובה הטיסה של כלי הטיס המסורתיים. לפי ניתוחים עדכניים של המערכה בדונייצק, הרחפנים ולוחמת הסייבר והלוחמה האלקטרונית הפכו למרכיב מרכזי במאבק על השליטה בשטח. גורמים אוקראיניים אף דיווחו כי רחפנים בעלי סיב אופטי, שאינם מסתמכים על תקשורת אלחוטית רגילה, מקשים במיוחד על מערכות השיבוש.