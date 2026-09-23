עצרת האו"ם בניו יורק סיפקה אתמול את המראות הצפויים של האירוע השנתי: נאומים דרמטיים, אזהרות מפני מלחמות והצהרות תקיפות של מנהיגי העולם. אבל לצד הנאומים, המצלמות תפסו שורה של רגעים לא שגרתיים שהפכו במהירות לוויראליים ברשת.

אחד התיעודים שמשך את תשומת הלב היה של נשיא סוריה אחמד א-שרע, המוכר גם בשם אבו מוחמד אל־ג'ולאני. בזמן שנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן נאם מעל הבמה, אל-שרע נראה כשהוא מביט בטלפון הנייד ומעביר סרטונים קצרים. בתיעוד שהופץ ברשת נראה כי הוא גולל סרטוני רילס באינסטגרם.

גולש בכיכר השבת? נשיא סוריה במהלך הנאום של ארדואן - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:48 גולש בכיכר השבת? נשיא סוריה במהלך הנאום של ארדואן ( צילום: רשתות חברתיות )

גם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הפך לאחד האנשים שהמצלמות חיפשו באולם. במהלך נאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבו התייחס בין היתר למלחמה באוקראינה ולתקיפות נגד תשתיות האנרגיה ברוסיה, המצלמות עברו שוב ושוב אל זלנסקי ותיעדו את תגובותיו לדברים.

טראמפ טען בנאומו כי אוקראינה פוגעת בתעשיית הדלק הרוסית, כאשר ברקע עומדות התקיפות האוקראיניות על מתקני אנרגיה ברוסיה.

זלנסקי בפנטומימה מרשימה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 זלנסקי בפנטומימה מרשימה ( צילום: רשתות חברתיות )

אבל לא רק המנהיגים סיפקו רגעים שהפכו לחומר ויראלי. עוד לפני שנכנס לאולם, טראמפ נתקל בכתבת סי-אן-אן קייטלן קולינס. לאחר שהיא הפנתה אליו שאלה, הנשיא האמריקני אמר כי הוא מופתע לראות את סי־אן־אן מסקרת אותו ואף אמר לה: "את לא אמורה להיות כאן".

קולינס לא נשארה חייבת והשיבה כי האו"ם הוא שאישר להם להיכנס. טראמפ המשיך להתעקש ואמר כי הרשת אינה אמורה לסקר אותו, בעוד קולינס המשיכה לשאול אותו על המלחמה באיראן.

"את לא אמורה להיות כאן". - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:04 "את לא אמורה להיות כאן". ( צילום: רשתות חברתיות )

ואז הגיעו הנטישות.

במהלך נאומו תקף טראמפ בחריפות את המשטר בקובה והכריז כי מדובר במדינה כושלת וכי החירות תגיע לאי. בזמן דבריו נציגי המשלחת הקובנית קמו ממקומותיהם ועזבו את האולם. היציאה התרחשה בזמן שטראמפ דיבר על המשטר הקומוניסטי בהוואנה ותועדה במצלמות.

המשלחת הקובנית נוטשת ( צילום: מסך )

גם המשלחת האיראנית לא נשארה באולם לאורך כל נאומו של טראמפ. כאשר הנשיא האמריקני עבר להתייחס לאיראן ואיים כי הוא עשוי לנקוט צעדים קיצוניים אם לא יושג הסכם, חברי המשלחת האיראנית נראו עוזבים את האולם.