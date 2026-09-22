לעיני מצלמות האבטחה: אסיר הצליח לברוח מהכלא בעזרת עפרון

אסיר בדרום קרוליינה הצליח להימלט מתא המעצר שלו בעזרת עיפרון, במה שהפך לאחד ממקרי הבריחה החריגים שנראו לאחרונה בארצות הברית. האירוע התרחש ב־1 בספטמבר במתקן המעצר של מחוז צ'סטרפילד.

לפי השריף המקומי, צ'ארלס אלכסנדר דיטריך, בן 30, הצליח לנצל חולשה במנגנון הנעילה של דלת התא. מצלמות האבטחה תיעדו אותו יוצא מהתא, עובר דרך אזור המטבח ומשתמש בדלת שלא הייתה נעולה כדי לצאת מהבניין.

משם הוא הגיע לאזור מאובטח של המתחם וטיפס מעל גדר שהייתה מצוידת בתיל. אנשי המתקן הבחינו כעבור כ־20 דקות שהדלת בתא פתוחה, והחלו בחיפושים. זמן קצר לאחר מכן, בסביבות 4:48 אחר הצהריים, שוטרים איתרו אותו במרחק קצר מהכלא.

דיטריך הועבר לקבלת טיפול רפואי בעקבות פציעות שספג במהלך הבריחה, ולאחר ששוחרר מבית החולים הוחזר למעצר. לפי הרשויות, הוא עומד כעת בפני אישומים נוספים הקשורים לבריחה ולהתנגדות למעצר.

האירוע עורר גם שאלות בנוגע לאבטחת המתקן. השריף קמבו סטרייטר אמר כי חלק מהכלא נבנה כבר ב־1972, וכי בעקבות הבריחה הוצבו אמצעי אבטחה נוספים באזור שבו אירעה. הרשויות הודיעו כי יבחנו מחדש את הדלת ומנגנון הנעילה ואת נהלי האבטחה במקום.