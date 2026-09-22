 דלג לתוכן הראשי
הטריק המפתיע

לעיני מצלמות האבטחה: אסיר הצליח לברוח מהכלא בעזרת עפרון

מצלמות האבטחה תיעדו כיצד האסיר ניצל חולשה בדלת התא, יצא מהמבנה והגיע אל מחוץ למתחם. הרשויות הודו כי מדובר בליקוי אבטחה במתקן הישן

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

אסיר בדרום קרוליינה הצליח להימלט מתא המעצר שלו בעזרת עיפרון, במה שהפך לאחד ממקרי הבריחה החריגים שנראו לאחרונה בארצות הברית. האירוע התרחש ב־1 בספטמבר במתקן המעצר של מחוז צ'סטרפילד.

לפי השריף המקומי, צ'ארלס אלכסנדר דיטריך, בן 30, הצליח לנצל חולשה במנגנון הנעילה של דלת התא. מצלמות האבטחה תיעדו אותו יוצא מהתא, עובר דרך אזור המטבח ומשתמש בדלת שלא הייתה נעולה כדי לצאת מהבניין.

משם הוא הגיע לאזור מאובטח של המתחם וטיפס מעל גדר שהייתה מצוידת בתיל. אנשי המתקן הבחינו כעבור כ־20 דקות שהדלת בתא פתוחה, והחלו בחיפושים. זמן קצר לאחר מכן, בסביבות 4:48 אחר הצהריים, שוטרים איתרו אותו במרחק קצר מהכלא.

דיטריך הועבר לקבלת טיפול רפואי בעקבות פציעות שספג במהלך הבריחה, ולאחר ששוחרר מבית החולים הוחזר למעצר. לפי הרשויות, הוא עומד כעת בפני אישומים נוספים הקשורים לבריחה ולהתנגדות למעצר.

האירוע עורר גם שאלות בנוגע לאבטחת המתקן. השריף קמבו סטרייטר אמר כי חלק מהכלא נבנה כבר ב־1972, וכי בעקבות הבריחה הוצבו אמצעי אבטחה נוספים באזור שבו אירעה. הרשויות הודיעו כי יבחנו מחדש את הדלת ומנגנון הנעילה ואת נהלי האבטחה במקום.
בריחהתיעודסרטון ויראליבית כלאדרום קרוליינה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר