מרדף לא שגרתי התרחש ברחובות סנטה פה שבניו מקסיקו, לאחר שסוס נמלט מבעליו והחל לדהור ברחבי העיר, כשהשוטרים מתקשים להשתלט עליו.

לפי הדיווחים, הסוס חלף בין כלי רכב ואף הגיע לכביש מהיר, בזמן ששוטרים על אופנועים, שוטרי אופניים, רחפנים ואנשי שירות לבעלי חיים ניסו לעצור אותו. אלא שהסוס הצליח פעם אחר פעם להתחמק מהם ולהמשיך במנוסה.

לאחר כ־12 דקות של מרדף הצטרפו למבצע גם כמה קאובויים רכובים על סוסים. אחד מהם הצליח להתקרב לסוס הנמלט, השליך לעברו חבל ולכד אותו.

בסופו של דבר הסוס נרגע והוחזר לבעליו. למרות המרדף הסוער, הוא אף הספיק לחזור לנקודת היציאה של המצעד בעיר לפני שזה התחיל.