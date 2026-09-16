מסוק חדשות מקומי של רשת NBC התרסק בשכונה בלוס אנג'לס ביום שלישי, מה שהביא למותם של שלושה בני אדם לפחות בזמן שכתבים סיקרו תאונת דרכים סמוכה. המגישה קולין וויליאמס אישרה בשידור חי כי המסוק של התחנה התרסק מעט לפני השעה 19:00, ואמרה בזמן שקולה רעד מהתרגשות: "אנחנו הולכים לקחת כמה דקות לחשוב על זה, לעבד את זה". רגעים לאחר אמירה זו, הסיקור הופסק פתאום.

ההתרסקות עצמה אירעה ליד בניין אחסון בשכונת צ'אטסוורת' בעמק סן פרננדו, בזמן שצוותי חדשות סיקרו התנגשות קודמת של רכב שטח ואוטובוס עירוני שהותירה לפחות שני הרוגים ושישה פצועים. קפטן ברנדן סילברמן, דובר מכבי האש של לוס אנג'לס, אמר כי לפחות אדם אחד שנהרג בהתרסקות המסוק היה בחוץ במגרש החניה הסמוך לבניין המסחרי, וכי טרם התברר מיקומו של שאר הקורבנות. אדם אחד פונה לבית החולים ומצבויו נותר לא ידוע, בעוד שגורמים רשמיים פועלים למיון ההריסות ולבדיקת מספר הנוסעים שהיו על סיפון המסוק.

כוחות ההצלה כיבו במהירות את האש שאחזה בלפחות ארבע מכוניות ושני מכולות אחסון על הקרקע, באירוע שבו השתתפו למעלה מ-50 כבאים. התאונה הראשונה, שהתרחשה כשעתיים קודם לכן, כללה רכב שטח שהתנגש במרכז אוטובוס עירוני וגרם לקורבנות רבים, תמונות שהוצגו ברשת הראו חצי מרכב השטח תקוע בצידו של אוטובוס מטרו. רשת NBC אישרה כי מדובר במסוק שמופעל על ידי אנג'ל סיטי אייר, וציינה כי מספר מסוקי חדשות סיקרו את אירוע האוטובוס טרם נפילת כלי הטיס במרחק של קילומטר וחצי ממנו.

המושל גאווין ניוסם הביע הערכה לצוותי החירום וציין ברשת החברתית כי "הלבבות שלנו עם הקורבנות והמשפחות". המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה ומנהל התעופה הפדרלי הודיעו כי יפתחו בחקירת נסיבות התרסקות המסוק וישלחו חוקר מטעמם לבחינת האירוע.