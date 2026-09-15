סוחר סמים בריטי שניסה להסתתר מהמשטרה בתוך ארון בגדים נתפס לאחר שאחד ממכשיריו התחבר בטעות לרשת Wi-Fi ציבורית.

ג'ואל לואיס, בן 34 מוומבלי שבצפון־מערב לונדון, ניהל קו הפצת סמים בשם "Bobby". המשטרה החלה לחקור את פעילות רשת הסמים לאחר שבדקה טלפונים שנלקחו מילדים שנחשדו במעורבות בסחר בסמים.

לואיס ניסה להסתיר את מיקומו ואף השתמש ב־VPN, אך טעות אחת הספיקה: אחד ממכשיריו התחבר לרשת Wi-Fi ציבורית בכתובת שבה שהה, וכך הצליחו החוקרים לאתר אותו.

ב־7 ביולי הגיעו השוטרים לבית בו שהה לואיס עם צו חיפוש. הוא ניסה להימנע ממעצר והתחבא בתוך ארון בגדים, אך השוטרים מצאו אותו במהרה. במהלך המעצר הוא שאל אותם בתדהמה: "איך מצאתם אותי?".

מבדיקת הטלפון שלו עלה כי לואיס קיבל יותר מ־100 שיחות ביום ממאגר שכלל כמעט 250 לקוחות של רשת הסמים. בחיפוש בבית נמצאו קוקאין והרואין בשווי מוערך של 8,800 ליש"ט, כ־8,000 ליש"ט במזומן ושישה טלפונים ניידים, שאחד מהם נקשר לקו "Bobby".

לואיס הורשע בעבירות הקשורות להפצת קוקאין והרואין, ונידון ל־12 שנים ותשעה חודשי מאסר בבית המשפט בהארו.