חרדה במלון: הזוג הציץ מתחת למיטה - ולא האמין למראה עיניו

בני זוג שישנו במלון בפלורידה התעוררו לסיטואציה שהפכה את הלילה שלהם לסיוט: גבר זר הסתתר מתחת למיטה שלהם, בזמן שהם ישנו בחדר.

המקרה התרחש במלון פרובידנט דוראל בעיר דוראל, פלורידה, ב־10 בספטמבר. לפי תצהיר המעצר, בני הזוג נכנסו לחדר בערב הקודם, סגרו את התריסים של דלת הזכוכית האחורית והלכו לישון.

האישה סיפרה למשטרה כי בסביבות 4:00 לפנות בוקר היא הרגישה תנועה סמוך למיטה, אך חזרה לישון. כשעה וחצי לאחר מכן היא הרגישה שוב תנועה, הפעם מתחת למיטה.

בסביבות 7:45 בבוקר היא החליטה להציץ מתחת למיטה, כדי לוודא שלא השאירה שם בטעות חפץ כלשהו. אלא שאז היא גילתה שם גבר זר שהסתתר מתחת למיטה.

בני הזוג יצאו מיד מהחדר ופנו לאבטחת המלון. המשטרה עצרה באותו יום את ריטשל קלבייר, בן 25, שלפי החשד נכנס לחדר דרך דלת הזזה אחורית לאחר שטיפס מעל גדר המרפסת.

לפי המשטרה, קלבייר כבר שהה בעבר במלון, אך התבקש שלא לשוב אליו. הוא מואשם בפריצה לדירה מאוכלסת ובעבירה נוספת של התנגדות לשוטר ללא אלימות.