שירותי החירום הוזעקו בוורשה כדי לטפל בבעיה יוצאת דופן, כאשר אייל קורא גרם לעיכובים בתנועת הרכבות בלב הבירה.

נוסעי הרכבות נתקלו בשיבושים קשים ביום ראשון בערב, לאחר שהחיה תעתה אל המסילות שבין תחנת ורשה מערב לתחנת ורשה מרכז.

נוסעים שהמתינו לרכבות הופתעו להתבשר על ידי צוות הרכבת כי אייל קורא הוא הגורם לעיכובים, אך גורמים רשמיים אישרו כי "אורח בלתי קרוא", שזכה לכינוי אמיל, עומד מאחורי העיכובים.

"אורח בלתי קרוא באזור תחנת ורשה מרכז", כתבה מפעילת הרכבות PLK מעט לאחר השעה 21:00.

"בשל הגעתו הבלתי מתוכננת של האייל אמיל, השירות ברציפים 3 ו-4 הושעה. ייתכנו עיכובים ברכבות. עובדי רכבת ומומחים כבר נמצאים באתר. המשא ומתן נמשך. אנו פועלים להבטיח שאמיל יחזור לסביבתו הטבעית בבטחה, אך לא באמצעות הרכבת."

דובר מהמרכז לביטחון הבירה בוורשה מסר לעיתון פאקט כי דיווחים על "אייל קורא הרץ לאורך המסילות" צצו לראשונה מעט לאחר השעה 19:00.

"החיה נעה בין תחנות ורשה מערב וורשה מרכז... השירותים הרלוונטיים מנסים ללכוד את האייל", מסר הדובר.

הרשויות מסרו מאוחר יותר כי החיה הורדמה באמצעות חץ הרדמה, הועמסה על אלונקה מיוחדת והורחקה מהמקום, ולאחר מכן חודש שירות הרכבות הסדיר.

האייל הוחזר ליער המקומי.