 דלג לתוכן הראשי
הנוסעים הופתעו

מחזה לא שגרתי: "אורח לא רצוי" ענק ירד לפסים - והורדם על ידי חץ

נוסעי הרכבת בפולין נתקלו במחזה יוצא דופן: בעל חיים ענק שירד לפסים והפריע לתנועת הרכבות | שירותי החירום נאלצו לירות חץ הרדמה בבעל החיים ופינו אותו בחזרה למקומו הטבעי (בעולם) 

שירותי החירום הוזעקו בוורשה כדי לטפל בבעיה יוצאת דופן, כאשר אייל קורא גרם לעיכובים בתנועת הרכבות בלב הבירה.

נוסעי הרכבות נתקלו בשיבושים קשים ביום ראשון בערב, לאחר שהחיה תעתה אל המסילות שבין תחנת ורשה מערב לתחנת ורשה מרכז.

נוסעים שהמתינו לרכבות הופתעו להתבשר על ידי צוות הרכבת כי אייל קורא הוא הגורם לעיכובים, אך גורמים רשמיים אישרו כי "אורח בלתי קרוא", שזכה לכינוי אמיל, עומד מאחורי העיכובים.

"אורח בלתי קרוא באזור תחנת ורשה מרכז", כתבה מפעילת הרכבות PLK מעט לאחר השעה 21:00.

"בשל הגעתו הבלתי מתוכננת של האייל אמיל, השירות ברציפים 3 ו-4 הושעה. ייתכנו עיכובים ברכבות. עובדי רכבת ומומחים כבר נמצאים באתר. המשא ומתן נמשך. אנו פועלים להבטיח שאמיל יחזור לסביבתו הטבעית בבטחה, אך לא באמצעות הרכבת."

דובר מהמרכז לביטחון הבירה בוורשה מסר לעיתון פאקט כי דיווחים על "אייל קורא הרץ לאורך המסילות" צצו לראשונה מעט לאחר השעה 19:00.

"החיה נעה בין תחנות ורשה מערב וורשה מרכז... השירותים הרלוונטיים מנסים ללכוד את האייל", מסר הדובר.

הרשויות מסרו מאוחר יותר כי החיה הורדמה באמצעות חץ הרדמה, הועמסה על אלונקה מיוחדת והורחקה מהמקום, ולאחר מכן חודש שירות הרכבות הסדיר.

האייל הוחזר ליער המקומי.
פוליןורשהרכבותאייל קורא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר