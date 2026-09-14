הטניסאי הגרמני אלכסנדר זברב זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה לאחר שניצח בגמר את בן שלטון האמריקני בארבע מערכות.

הזכייה היוקרתית העניקה לזברב את תואר הגראנד סלאם השני בקריירה שלו.

​בנקודת הכרעת המשחק, חבטה של שלטון יצאה אל מחוץ לתחומי המגרש והביאה לסיום המפגש. זברב, שהיה שקוע כולו ברצף המשחק, לא הבחין שהנקודה כבר הוכרעה.

​במקום לחגוג את הניצחון, צעד השחקן אחורה אל מאחורי קו הבסיס כשהוא נערך להמשיך בנקודה הבאה. רק כעבור מספר שניות, כשהביט לעבר היציעים וראה את הקהל עומד ומריע, הבין את שאירע.

​ברגע שהפנים את דבר הזכייה, הרים הטניסאי את זרועותיו באוויר וחייך חיוך ענק. התיעוד של הרגע המשעשע פורסם ברשתות החברתיות והפך לסרטון ויראלי שסחף מיליוני צופים