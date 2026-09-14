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צרפת: שוטר השליך אדם לקרקע בעוצמה - שמת ימים לאחר מכן | תיעוד

המחלקה לחקירות שוטרים בצרפת פתחה בחקירה לאחר שסרטון שפורסם בימים האחרונים מציג את הרגע בו שוטר משליך אדם בעוצמה לקרקע לפני מספר חודשים | האדם שאושפז בבית החולים מת כעבור ימים ספורים, אם כי לא ברור אם ישנו קשר לנפילה (בעולם) 

התקרית בצרפת
התקרית בצרפת (צילום: לפי סעיף 27א)

מחלקת חקירות ה בצרפת פתחה בחקירה משפטית בגין אלימות מכוונת על ידי איש חוק, בעקבות תיעוד וידאו שהפיץ חבר הפרלמנט תומא פורטס. בסרטון נראה שוטר מטיח אדם בעוצמה לקרקע.

האירוע התרחש ב-21 ביוני 2026, בשולי חגיגות המוזיקה בעיר קרקסון. המשטרה המקומית הוזעקה למקום עקב דיווחים על מטרדי רעש, ובמהלך העימות תפס שוטר את הצעיר בכתפיו והפיל אותו בעוצמה. כתוצאה מהנפילה סבל האיש מחתך בראשו ופונה על ידי צוותי כיבוי.

בתיעוד נראה גם שוטר סיור מקומי. עורך דינו, ויקטור לימה, אישר את נוכחותו ואמר כי "רואים את הלקוח שלי מסייע לקורבן על הרצפה". לדבריו, צוות השיטור נתקל בקבוצת אנשים שהייתה תחת השפעת אלכוהול וסמים, ולכן נקראה המשטרה הלאומית לסייע.

הקורבן, בן 29, התמודד עם התמכרות לסמים והיה חסר בית מגיל 16. כעשרה ימים לאחר המקרה, ב-3 ביולי 2026, הוא נמצא ללא רוח חיים במאהל שבו התגורר.

נתיחה שלאחר המוות שנערכה ב-9 ביולי 2026 שללה מעורבות של גורם שלישי במותו. התובע המקומי הבהיר כי לא נקבע קשר בין אירוע האלימות לבין המוות, אולם האירוע עורר סערה בצרפת בנושא האלימות המשטרתית.

משטרהצרפתאלימות משטרתית
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