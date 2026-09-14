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במטוס עם עיתונאים

הלכה רחוק מדי? | טראמפ נשאל שאלה אישית מדי על ידי עיתונאית - וכך הוא ענה עליה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס במהלך טיסה באייר פורס 1 לנושא הבינה המלאכותית שעלה לכותרות לאחרונה | הנשיא טראמפ נשאל שאלה אישית מדי - וכך הוא ענה עליה (בעולם)

טראמפ במטוס
טראמפ במטוס (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, , נשאל על ידי עיתונאים במטוס האם השתמש בעצמו בבינה מלאכותית, והשיב "כן, אני משתמש בבינה מלאכותית".

כאשר העיתונאית המשיכה ושאלה "איך אתה משתמש בבינה מלאכותית?", ענה טראמפ כי "אתה יכול להשתמש בבינה מלאכותית להרבה דברים".

​כשהכתבת התעקשה וניסתה לקבל תשובה מפורטת יותר ושאלה "במה אתה משתמש בה?", בחר טראמפ שלא להרחיב וסירב לענות באופן ישיר כשהשיב "אני לא רוצה להגיד לך את זה".

​הנשיא טראמפ התייחס גם לחששות הגוברים מפני השפעות הטכנולוגיה והבהיר כי לדעתו התועלת תהיה רבה מן הנזק, כשאמר "זה יהיה יותר טוב מרע, אבל בהרבה."

​בנוסף הדגיש טראמפ את החשיבות האסטרטגית של הפיתוח הטכנולוגי ואמר כי "מי שמנצח בבינה המלאכותית – ואנחנו מובילים בהרבה – מי שמנצח בבינה המלאכותית מנצח."
דונלד טראמפבינה מלאכותיתאייר פורס 1

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