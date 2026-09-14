בן סלמאן לחות'ים: מטוסי הקרב הסעודיים חוזרים לשמי תימן

תיעוד חדש של מטוסי הקרב הסעודיים מופץ ברשת על רקע ההסלמה החריפה מול החות'ים בתימן, ומעניק הצצה לכוח האווירי שאותו מחזיקה ריאד מול הארגון הנתמך בידי איראן. הסרטון פורסם תחת הכותרת "בן סלמאן שולח מסר לחות'ים", והוא מגיע בשעה שהמערכה באזור הולכת ומחריפה.

בשבוע האחרון הצליחו החות'ים לרשום שורה של הישגים משמעותיים. כוחות הארגון התקדמו לאורך חופי הים האדום, השתלטו על העיר מוח'א ועל האי פרים האסטרטגי שבכניסה למצר באב אל־מנדב, ובכך הגדילו את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. במקביל, החות'ים הגבירו את התקיפות נגד סעודיה באמצעות טילים וכטב"מים.

הבזים הסועדים במסר חריף - צילום: צבא סעודיה 10 10 0:00 / 1:02 הבזים הסועדים במסר חריף ( צילום: צבא סעודיה )