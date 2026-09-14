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המלחמה החדשה

בן סלמאן לחות'ים: מטוסי הקרב הסעודיים חוזרים לשמי תימן

אחרי סדרת המתקפות על שטחה וההתקדמות החות'ית לעבר עורק הסחר העולמי, תיעוד חדש מציג את מטוסי הקרב הסעודיים – המסר של ריאד הולך ומתחדד (חדשות בעולם)

תיעוד חדש של מטוסי הקרב הסעודיים מופץ ברשת על רקע ההסלמה החריפה מול החות'ים ב, ומעניק הצצה לכוח האווירי שאותו מחזיקה ריאד מול הארגון הנתמך בידי איראן. הסרטון פורסם תחת הכותרת "בן סלמאן שולח מסר ל", והוא מגיע בשעה שהמערכה באזור הולכת ומחריפה.

בשבוע האחרון הצליחו החות'ים לרשום שורה של הישגים משמעותיים. כוחות הארגון התקדמו לאורך חופי הים האדום, השתלטו על העיר מוח'א ועל האי פרים האסטרטגי שבכניסה למצר באב אל־מנדב, ובכך הגדילו את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. במקביל, החות'ים הגבירו את התקיפות נגד סעודיה באמצעות טילים וכטב"מים.

הבזים הסועדים במסר חריף
הבזים הסועדים במסר חריף (צילום: צבא סעודיה)

על רקע ההתפתחויות הללו מגיע כעת התיעוד של מטוסי הקרב הסעודיים. המצב מציב את ריאד בפני אתגר הולך וגובר: מצד אחד, החות'ים הצליחו להתקדם ולבסס אחיזה באזורים הסמוכים לאחד המעברים הימיים החשובים בעולם; מצד שני, סעודיה עדיין מחזיקה בעליונות אווירית משמעותית וביכולת לפגוע בעומק תימן.

במקביל, נחשף כי יורש העצר מוחמד בן סלמאן פנה לנשיא ארצות הברית וביקש סיוע אמריקני מול האיום החות'י, על רקע התקדמות הארגון לעבר באב אל־מנדב.

דונלד טראמפסעודיהתימןחות'יםמוחמד בן סלמאןבאב אל-מנדב

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