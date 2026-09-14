האסון שלא נגמר: 57 אלף מקרי סרטן אחרי אסון התאומים

הפיגועים של 11 בספטמבר 2001 נמשכו שעות ספורות, אך רבע מאה לאחר מכן מתברר כי עבור עשרות אלפי בני אדם האסון עדיין לא הסתיים.

נתונים חדשים של תוכנית הבריאות של מרכז הסחר העולמי מצביעים על 57,044 מקרי סרטן שאושרו כקשורים לחשיפה לאסון ולחומרים הרעילים שהתפזרו באזור. על פי הנתונים, 28,913 מהמקרים הם בקרב ניצולים, תושבים, עובדים ותלמידים ששהו באזור, לעומת 28,131 מקרים בקרב אנשי הצלה, כוחות חירום ועובדי ניקוי ושיקום. לראשונה, מספר מקרי הסרטן בקרב הניצולים עבר את מספר המקרים בקרב המגיבים הראשונים. הנתונים מקבלים משמעות נוספת על רקע בדיקה שפרסם לאחרונה הוושינגטון פוסט, שלפיה מספר ניצולי 11 בספטמבר המקבלים סיוע לטיפול בסרטן כמעט שולש בחמש השנים האחרונות. ביוני 2021 קיבלו 8,870 ניצולים סיוע לטיפול בסרטן, לעומת כ־27,300 בשנת 2025.

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מאחורי המספרים עומדת החשיפה החריגה שאליה נקלעו מי שהיו באזור לאחר קריסת מגדלי התאומים. ענני האבק והעשן הכילו, בין היתר, אסבסט, בנזן וחומרים מסרטנים נוספים שנפלטו מההריסות הבוערות. השריפות והעשן באזור נמשכו זמן רב לאחר קריסת המגדלים, והאבק חדר לבתים ולמקומות עבודה ברחבי מנהטן התחתית.

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גם מספר המתים ממחלות הקשורות לחשיפה הולך וגדל. לפי נתוני התוכנית שפורסמו לקראת יום השנה ה־25, יותר מ־9,400 בני אדם כבר מתו ממחלות הקשורות ל־11 בספטמבר, כולל 5,892 שמתו מסרטן. מדובר במספר שכבר גבוה ביותר מפי שלושה ממספר ההרוגים בפיגועים עצמם.

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הרופאים מזהירים כי ייתכן שהמספרים עדיין אינם משקפים את מלוא היקף התופעה. הסיבה היא שחלק מהמחלות מתפתחות שנים רבות לאחר החשיפה, ובמקביל לא כל מי שנחשף לאבק ולחומרים הרעילים הצטרף לתוכנית הבריאות. מומחים מציינים כי סוגים מסוימים של סרטן עשויים להתפתח גם 20, 30 ואף 40 שנה לאחר החשיפה.

גם בקרב כבאי ניו יורק התמונה קשה. דו"ח בריאות שפרסמו העירייה ומכבי האש לקראת יום השנה ה־25 מצא כי יותר מ־10,000 אנשי מכבי האש מוכרים כיום כסובלים ממצב בריאותי הקשור ל־11 בספטמבר, וכ־4,257 מהם מחזיקים בהכרה הקשורה לסרטן.

רבע מאה אחרי אותו בוקר שבו נפלו מגדלי התאומים, המספרים ממחישים כי עבור רבים מהניצולים, הכבאים, השוטרים, העובדים והתושבים שנחשפו לענן האבק והעשן, 11 בספטמבר לא היה אירוע שהסתיים כאשר האש כבתה. עבורם, המחיר הבריאותי ממשיך להיגבות גם 25 שנים לאחר מכן.

אולי אין דרך מצמררת יותר לתאר את המחיר המתמשך של 11 בספטמבר מאשר דבריו של ריצ'י אלס, סגן מפקד לשעבר במכבי האש של ניו יורק, שהיה בזירת האסון ואיבד רבים מחבריו למחלות הקשורות לחשיפה בגראונד זירו. לאחר שגם הוא אובחן בסרטן, הוא ניסח את המציאות הקשה במשפט אחד: "זה לא עניין של אם תחלה, אלא מתי תחלה."