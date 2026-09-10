מופע רחפנים מרהיב האיר אמש את נמל ניו יורק, כאשר 2,977 אורות הועלו לאוויר, כאשר כל אור ייצג נפש אחת שאבדה באסון ה-11 בספטמבר.
גופי התאורה עלו ישירות מתוך המים ויצרו את דמותם של מגדלי התאומים בקנה מידה מלא, יומיים בלבד לפני ציונו של יום השנה ה-25 לאסון.
משפחות נפגעי ה-11 בספטמבר, ניצולים ומגיבים ראשונים סייעו ביצירת המחווה, בהם ברנדה ברקמן וטים בראון משירות הכבאות של ניו יורק, טרי סטראדה מארגון המשפחות המאוחדות, ג'ים סמית' וז'נבייב סילר.
האירוע כולו נועד לשמש כרגע של זיכרון משותף ואחדות עבור כלל המשתתפים והצופים.
עם זאת, ברגע שבו המגדלים התמוססו חזרה לאורות מפוזרים, קשה היה שלא להתכווץ למראה המחזה.
עבור חלק מהנוכחים, האירוע הרגיש פחות כמו מחווה לזכר הנספים, ויותר כמו צפייה חוזרת באירוע הקשה המתרחש לנגד עיניהם פעם נוספת, במהלך שעורר לא מעט ביקורת בתפוח הגדול.
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