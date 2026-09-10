המופע אמש - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:13 המופע אמש ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מופע רחפנים מרהיב האיר אמש את נמל ניו יורק, כאשר 2,977 אורות הועלו לאוויר, כאשר כל אור ייצג נפש אחת שאבדה באסון ה-11 בספטמבר.