לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה ( צילום: רשתות חברתיות )

מחזה יוצא דופן נרשם השבוע בוורשה, בירת פולין, כאשר כ־30 רובוטים התייצבו מול משרד הדיגיטל של המדינה ו"יצאו להפגין" בדרישה להדק את הפיקוח על הבינה המלאכותית ועל השימוש הגובר ברובוטים בשוק העבודה.

הרובוטים, בהם דמויי אדם ורובוטים בעלי ארבע רגליים, צעדו במעגלים, הניפו דגלים והשמיעו באמצעות רמקולים סיסמאות שקראו להגן על מקומות העבודה ולפעול במהירות להסדרת הטכנולוגיה. בין הקריאות שהושמעו היו "הגנו על מקומות העבודה" ו"אל תחכו, הסדירו". המחאה התקיימה ב־7 בספטמבר ואורגנה על ידי יוזמה בשם "דמוקרטיזם", המבקשת לעורר דיון ציבורי על ההשפעה של הבינה המלאכותית והרובוטיקה על שוק העבודה. לדברי המארגנים, המטרה לא הייתה להילחם בטכנולוגיה עצמה, אלא להמחיש עד כמה ההתפתחות שלה כבר הפכה למציאות ולדרוש שהרגולציה תתקדם יחד איתה. אחד הרובוטים שהשתתפו באירוע, רובוט דמוי אדם, אף "שוחח" עם עיתונאים והסביר כי עצם נוכחותם של הרובוטים ברחוב נועדה להראות שהטכנולוגיה כבר כאן. מארגן המחאה, גרגוז' קוליש, הזהיר מפני האפשרות שרובוטים ובינה מלאכותית יחליפו בני אדם לא רק בעבודות פיזיות, אלא גם במקצועות המבוססים על עבודה קוגניטיבית.

לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23 לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה ( צילום: רשתות חברתיות )

המחאה זכתה גם להתייחסות מצד שר הדיגיטל הפולני, קשישטוף גאוקובסקי, שהגיע למקום ונפגש עם המארגנים. לדבריו, מודלים של בינה מלאכותית שאינם נמצאים תחת פיקוח, במיוחד כאשר הם משולבים ברובוטים דמויי אדם שהולכים ומשתכללים, מהווים בעיה משמעותית.

מאחורי האירוע עומדת גם חברת "דלתא רובוטס", העוסקת ברובוטיקה, כאשר חלק מהרובוטים שהשתתפו במחאה יוצרו או מופעלים על ידה. כך נוצרה סיטואציה אירונית במיוחד: רובוטים שנועדו בעתיד לבצע משימות שבני אדם מבצעים כיום, שימשו בעצמם כדי להזהיר מפני הסכנה שהטכנולוגיה תחליף את העובדים.

האירוע מגיע על רקע צעדים ממשלתיים בפולין להסדרת תחום הבינה המלאכותית. בחודש יולי חתם נשיא פולין על חוק שנועד להכניס את חוק הבינה המלאכותית האירופי למסגרת החוקית במדינה ולהקים מנגנון לאומי שיוכל לפקח על יישום הכללים.