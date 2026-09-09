מ'גן- עדן' ועד 'הפיראטים': המפלגות שאי אפשר להמציא

נאום המלך -אני אדם מאד מיוחד - צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 1:17 נאום המלך -אני אדם מאד מיוחד ( צילום: ערוץ הכנסת )

הגשת הרשימות לכנסת ה־26 הסתיימה, והתמונה שמתקבלת אינה כוללת רק את השמות המוכרים מהמערכת הפוליטית. לצד הליכוד, ש״ס, יהדות התורה, ישראל ביתנו ושאר המפלגות הגדולות, הוגשו מועמדויות של שורה ארוכה של מפלגות קטנות וחדשות, שחלקן נושאות שמות יוצאי דופן במיוחד.

בסך הכול הוגשו 38 רשימות בשני ימי ההגשה. ועדת הבחירות הבהירה כי עצם הגשת הרשימה, השם או האותיות עדיין אינה מהווה אישור סופי, והפרטים ייבחנו בהתאם לחוק. בין הרשימות שהוגשו ביום הראשון נמצאת 'שרשר - לאהבה ואחדות העם', שביקשה את האותיות 'צדק'; 'השותפות לכולם', שביקשה את האותיות ד' או 'דק'; 'הפיראטים צפים לטוב', שביקשה בין היתר את 'צף' או 'ףז'; 'גן עדן בראשות בן דוד', שביקשה את האותיות 'יה' או 'ה'; וכן 'קול הנשים', 'ביחד נצליח – רשימה משותפת ערבית יהודית', 'משפט צדק', 'שמע' בראשות נפתלי גולדמן ו'סדר חדש'.

נציגי מפלגת הפיראטים ( צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית )

מפלגת 'הפיראטים צפים לטוב" משכה תשומת לב מיוחדת. נציג הרשימה הופיע בוועדת הבחירות במראה שונה לחלוטין מהמוכר ממפלגות המיינסטרים. הרשימה הסבירה כי היא מבקשת לתת מקום גם לאנשים שאינם מרגישים שיש להם בית במערכת הפוליטית הקיימת.

ביום השני של הגשת הרשימות הצטרפו שמות מסקרנים נוספים. בין היתר הוגשו 'הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר', 'אני ואתה – מפלגת העם הישראלית', 'ברית עולם לגאולת ישראל', 'התיקון לשיטת הבחירות והממשל', 'גה״ת – גוש התנ״כי', 'בטח', 'אורות השחר – מפלגה של כולם', 'ביטחון אישי' ו'צבע שחור – מגן עולם התורה'.

"נעשה הכל כדי להיות אלה שיעברו את סף אחוז החסימה, ונמשיך להתחזק" - חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה הגישה את רשימת כחול לבן לכנסת. ( צילום: מסך )

אחת התופעות המעניינות ברשימה היא ריבוי המפלגות החרדיות החדשות. לצד המפלגות החרדיות הוותיקות, הוגשו גם כאמור צבע שחור – מגן עולם התורה', 'הקהל – מפלגה כלל חרדית' ותנועת אח״י – תנועתו של הרב יורם אברג׳ל זצ״ל.

התופעה אינה חדשה בפוליטיקה הישראלית. לאורך השנים הופיעו בקלפי רשימות קטנות רבות שניסו לפרוץ את גבולות המערכת המפלגתית המסורתית. חלקן נעלמו לאחר מערכת בחירות אחת, אחרות הפכו עם השנים לתנועות מוכרות יותר, ובמקרים אחרים עצם ההתמודדות משמשת במה להעלאת רעיון או מחאה.