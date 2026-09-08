 דלג לתוכן הראשי
כאוס בחוף

אנשים עפו באוויר: מטוס סילון נתן גז סמוך לחוף

הם עמדו ממש מאחורי מנועי המטוס. שניות לאחר מכן, כוח הסילון הפך את המקום לזירת כאוס (חדשות בעולם)

אנשים עפו באוויר: מטוס סילון נתן גז סמוך לחוף (צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד שעלה לרשת מציג רגע שנראה כמעט בלתי נתפס: מטוס נוסעים מדגם MD-80 מתחיל להאיץ לקראת המראה, בעוד אנשים נמצאים מאחוריו, באזור שאליו מופנה זרם האוויר והגזים ממנועי הסילון.

כשה־MD-80 החל להאיץ לקראת ההמראה, זרם הסילון העוצמתי מאחוריו פגע ישירות במתרחצים שעמדו במקום ותיעדו את הרגע. החול התרומם באוויר, חפצים עפו לכל עבר ואנשים התקשו להישאר על הרגליים, כשחלקם נדחפו לכיוון המים. עוצמת הזרם הייתה כה גדולה עד שהיא יצרה טלטלה משמעותית גם במי החוף וגרמה לגלים להישבר בעוצמה על קו המים.

ה־MD-80 הוא מטוס נוסעים ותיק מתוצרת מקדונל דאגלס, ממשפחת מטוסי ה־DC-9. בניגוד למטוסים מודרניים רבים שבהם המנועים נמצאים מתחת לכנפיים, שני מנועי ה־MD-80 מותקנים בחלק האחורי של גוף המטוס, משני צדי הזנב.

המבנה הזה מעניק למטוס את המראה האופייני שלו – וגם הופך את אזור הזנב למקום שבו רעש וזרם הסילון מורגשים בעוצמה רבה.

אנשים עפו באוויר: מטוס סילון נתן גז סמוך לחוף
אנשים עפו באוויר: מטוס סילון נתן גז סמוך לחוף (צילום: רשתות חברתיות )

הסכנה אינה רק "רוח חזקה" – מנוע סילון הפועל בעוצמה גבוהה מייצר זרם פליטה שיכול להעיף חפצים, חול ופסולת, ולגרום לאנשים לאבד שיווי משקל. סביב שדות תעופה קיימים נהלים ואזורי בטיחות שנועדו למנוע מאנשים וכלי רכב להימצא באיזור.

התופעה מוכרת היטב גם לחובבי תעופה שמגיעים למאהו ביץ' בסינט מארטן, סמוך לנמל התעופה הבינלאומי פרינסס יוליאנה. במשך שנים הפך המקום לנקודת תצפית מפורסמת, שבה צופים עומדים סמוך לגדר ומצלמים מטוסים החולפים מעליהם. תיעודים של מטוסי MD-80 במקום כבר הראו בעבר עד כמה עוצמת זרם הסילון יכולה להיות משמעותית.

MD-88 בשירות איבריה איירליינס (צילום: מאת Adrian Pingstone - נוצר על־ידי מעלה היצירה, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2641319)

ה־MD-80 עצמו הפך במשך השנים לאחד המטוסים המזוהים ביותר עם עידן מטוסי הנוסעים של סוף המאה ה־20. המנועים המותקנים בחלק האחורי העניקו לו צליל ייחודי במיוחד, ובחלק האחורי של תא הנוסעים הרעש היה מורגש הרבה יותר מאשר בחלק הקדמי.

למרות שהמטוס נחשב כיום לדגם ותיק, הוא עדיין מופיע בתיעודי תעופה ברחבי העולם. למעשה, חברות תעופה רבות כבר נפרדו ממנו: אמריקן איירליינס, למשל, הפעילה את טיסת ה־MD-80 האחרונה שלה בספטמבר 2019, לאחר עשרות שנים שבהן המטוס היה חלק מרכזי בצי החברה.

מטוסיםאמריקן איירליינסמנוע סילוןMD-80מקדונל דאגלסנמל התעופה הבינלאומי פרינסס יוליאנה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר