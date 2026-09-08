אנשים עפו באוויר: מטוס סילון נתן גז סמוך לחוף ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד שעלה לרשת מציג רגע שנראה כמעט בלתי נתפס: מטוס נוסעים מדגם MD-80 מתחיל להאיץ לקראת המראה, בעוד אנשים נמצאים מאחוריו, באזור שאליו מופנה זרם האוויר והגזים ממנועי הסילון.

כשה־MD-80 החל להאיץ לקראת ההמראה, זרם הסילון העוצמתי מאחוריו פגע ישירות במתרחצים שעמדו במקום ותיעדו את הרגע. החול התרומם באוויר, חפצים עפו לכל עבר ואנשים התקשו להישאר על הרגליים, כשחלקם נדחפו לכיוון המים. עוצמת הזרם הייתה כה גדולה עד שהיא יצרה טלטלה משמעותית גם במי החוף וגרמה לגלים להישבר בעוצמה על קו המים. ה־MD-80 הוא מטוס נוסעים ותיק מתוצרת מקדונל דאגלס, ממשפחת מטוסי ה־DC-9. בניגוד למטוסים מודרניים רבים שבהם המנועים נמצאים מתחת לכנפיים, שני מנועי ה־MD-80 מותקנים בחלק האחורי של גוף המטוס, משני צדי הזנב. המבנה הזה מעניק למטוס את המראה האופייני שלו – וגם הופך את אזור הזנב למקום שבו רעש וזרם הסילון מורגשים בעוצמה רבה.

אנשים עפו באוויר: מטוס סילון נתן גז סמוך לחוף - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26 אנשים עפו באוויר: מטוס סילון נתן גז סמוך לחוף ( צילום: רשתות חברתיות )

הסכנה אינה רק "רוח חזקה" – מנוע סילון הפועל בעוצמה גבוהה מייצר זרם פליטה שיכול להעיף חפצים, חול ופסולת, ולגרום לאנשים לאבד שיווי משקל. סביב שדות תעופה קיימים נהלים ואזורי בטיחות שנועדו למנוע מאנשים וכלי רכב להימצא באיזור.

התופעה מוכרת היטב גם לחובבי תעופה שמגיעים למאהו ביץ' בסינט מארטן, סמוך לנמל התעופה הבינלאומי פרינסס יוליאנה. במשך שנים הפך המקום לנקודת תצפית מפורסמת, שבה צופים עומדים סמוך לגדר ומצלמים מטוסים החולפים מעליהם. תיעודים של מטוסי MD-80 במקום כבר הראו בעבר עד כמה עוצמת זרם הסילון יכולה להיות משמעותית.

MD-88 בשירות איבריה איירליינס ( צילום: מאת Adrian Pingstone - נוצר על־ידי מעלה היצירה, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2641319 )

ה־MD-80 עצמו הפך במשך השנים לאחד המטוסים המזוהים ביותר עם עידן מטוסי הנוסעים של סוף המאה ה־20. המנועים המותקנים בחלק האחורי העניקו לו צליל ייחודי במיוחד, ובחלק האחורי של תא הנוסעים הרעש היה מורגש הרבה יותר מאשר בחלק הקדמי.

למרות שהמטוס נחשב כיום לדגם ותיק, הוא עדיין מופיע בתיעודי תעופה ברחבי העולם. למעשה, חברות תעופה רבות כבר נפרדו ממנו: אמריקן איירליינס, למשל, הפעילה את טיסת ה־MD-80 האחרונה שלה בספטמבר 2019, לאחר עשרות שנים שבהן המטוס היה חלק מרכזי בצי החברה.