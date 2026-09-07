עין לא נותרה יבשה: שמעון, הוא ה"עובד המצטיין" של השנה

רגע מרגש נרשם באירוע הרמת כוסית שנערך לעובדי משרד האוצר, כאשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הפתיע את שמעון כהן, עובד המשרד עם צרכים מיוחדים, והעניק לו אות הצטיינות.

במהלך האירוע סיפר השר על הקשר המיוחד שנרקם בינו לבין שמעון ועל המפגשים הקבועים ביניהם. לדבריו, שמעון מקבל אותו מדי בוקר בכניסה למשרד בחיוך גדול, והיחס החם הזה הפך עבורו לחלק בלתי נפרד מתחילת יום העבודה. "הוא מקבל אותי כל בוקר בכזה חיוך, שאני פשוט חייב לתת לו את אות המצטיין", אמר סמוטריץ' לעובדי המשרד.

שמעון מקבל אות העובד המצטיין - צילום: העמוד הרשמי של השר 10 10 0:00 / 1:06 שמעון מקבל אות העובד המצטיין ( צילום: העמוד הרשמי של השר )

שמעון הנרגש התקשה להסתיר את התרגשותו, ניגש למיקרופון וביקש להודות לשר. "אני רוצה להודות לו. הוא ריגש אותי מאוד. זה כיף לראות אותו כל בוקר", אמר.

בהמשך פנה שמעון ישירות לסמוטריץ' והוסיף: "הוא מכבד אותי ואוהב אותי, וגם אני אוהב אותו".

בסיום הדברים ירד שמעון מהבמה וניגש אל שר האוצר. השניים התחבקו בחום לעיני העובדים, ברגע שהפך את האירוע הרשמי למפגש אישי ומרגש.