שלטונות החוק והמשפט באיראן הגבירו בימים האחרונים את הצעדים לקראת הוצאתו להורג של עלירזא ספאחי, מפגין שנעצר במהלך גל המחאות הנרחב במדינה בחודש ינואר האחרון, כך דיווח רשת 'איראן אינטרנשיונל' מפי מקור המעורה בפרטים.

לפי הדיווחים, ספאחי הועבר לאחרונה לאגף הבדוד והצינוק 'אלף-טא' שבבית הכלא, צעד שמסמן לרוב את שלבי ההכנה הסופיים לפני ביצוע עונש המוות. העברתו לצינוק מגיעה שבועות ספורים בלבד לאחר שניצל ברגע האחרון ממש מביצוע גזר הדין - כאשר במהלך ההכנות לתלייה סבל ממצב חירום רפואי חמור, דקות ספורות לפני שהיה אמור לעלות על הציוד והמתקן. הוא פונה בדחיפות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים 'אל-זהרא', ולאחר שמצבו התייצב הוחזר אל בין כתלי הכלא.

האירוע הדרמטי שבו נמנע עונש המוות ברגע האחרון התרחש בסוף חודש יולי, אז אמור היה ספאחי להיעדנש לצד נאשמים נוספים שנעצרו במסגרת הפרשה המכונה "תיק כיכר עליח'אני" בעיר איספהאן.

באותו בוקר שבו אושפז ספאחי בדחיפות, הוצאו להורג שני מעורבים אחרים בתיק, בהם בן דודו אבולפזל ספאחי ונאשם נוסף בשם אמירחוסיין ספארי חוסיינאבאדי. התיק המדובר כולל שורה ארוכה של נאשמים שנעצרו במהלך הפרות הסדר והמחאות נגד השלטון, כאשר ארגוני זכויות אדם מדווחים כי בתחילה נגזרו עונשי מוות על 15 מעורבים, מתוכם חמישה כבר הוצאו להורג בפועל עד כה, ועונשו של נאשם אחד בלבד בוטל.

התפתחות זו מגיעה במקביל למאבק משפטי עיקש ומורכב שמנהלת סנגוריתו של ספאחי, עורכת הדין שהרזאד שהבאזי. לדבריה, על אף שזרוע של בית המשפט העליון באיראן (סניף 39) קיבלה את בקשתה והורתה על אישור דיון חוזר ועיון מחדש בכלל הראיות בתיק תוך שמירה על זכויות ההגנה של מרשה, בית המשפט המהפכני באיספהאן בחר להתעלם מההנחיה. ערכאה מקבילה זו דחתה את הדיון החוזר על הסף, אפילו מבלי לקיים דיון פרוצדורלי או לשמוע את טיעוני ההגנה, והעבירה את תיקו של ספאחי באופן ישיר לאגף הוצאת לפועל של גזרי הדין. עורכת הדין הבהירה כי אינה מתכוונת להרים ידיים שבכוונתה להגיש בקשה נוספת למשפט חוזר, תוך מיצוי כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותה כדי לבלום את ההוצאה להורג הקרבה.

בקהילה הבינלאומית ובארגוני זכויות האדם עוקבים בדאגה עמוקה אחר ההתפתחויות בתיק זה ובפרשת "כיכר עליח'אני" בכלל. ארגון 'אמנסטי אינטרנשיונל' כבר כלל בעבר את ספאחי ברשימה של שמונה נאשמים בתיק שנמצאים בסכנה מיידית וממשית להוצאה להורג. בארגון הגדירו את המשפט הקבוצתי שנערך לנאשמים כאירוע בלתי הוגן בעליל שנעדר סממנים בסיסיים של משפט צדק, והדגישו כי המשטר האיראני מנסה להסלים ולגביר את השימוש בעונש המוות ככלי הרתעתי שנועד לדכא ביד ברזל כל גילוי של מחאה אזרחית או התנגדות לשלטון במדינה.