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מעשים חמורים

"תיקון ניצוצות טומאה": העונש הכבד שנגזר על ראש הקהילה מירושלים

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על משה יזדי, שהיה ראש קהילת "עמודי השלום" בירושלים, לאחר שהורשע בריבוי עבירות חמורות בשתי מתלוננות, לצד עבירות כלכליות של הלבנת הון והונאת נושים. לפי הנטען, הוא ניצל את מעמדו הרוחני, הציג מצג שווא כאילו רוח הקודש שורה עליו והטיף ל"ביטול השכל" כדי לבצע עבירות ממושכות. השופטים קבעו כי מעשיו פגעו בערכי התורה שהציג והטילו עליו עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי ופיצויים לנפגעות (בארץ)

16תגובות
(צילום: פלאש 90)

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (ראשון) 18 שנות מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו על הרב משה יזדי, שהורשע לאחר שמיעת ראיות בריבוי עבירות חמורות ועבירות כלכליות שונות, לצד זיכויו מספור אישומים נוספים.

יזדי, שכיהן החל משנת 1997 כרב קהילת "עמודי השלום" בירושלים וכראש עמותה בשם דומה, ניהל במסגרת תפקידיו לפי הנטען בית תמחוי, עסק בסיוע לנזקקים והעביר שיעורי תורה. במקביל לפעילותו הציבורית, הטיף לקהל מאמיניו על הרעיון של "ביטול השכל" ו"אמונת חכמים", שלפיו עליהם לבטל את דעותיהם ורגשותיהם בפני "דעת תורה", ויצר מצג שהוא אחד מ"ל"ו צדיקים" נסתרים כדי שמאמיניו יצייתו להנחיותיו.

על פי הקביעות העובדתיות המפורטות בגזר הדין, יזדי הציג מצג כאילו רוח הקודש שורה עליו והוא מתייעץ עמה או עם רבנים שנפטרו וצדיקים בטרם מתן ייעוץ אישי. הוא הנחה אותם לבצע את הוראותיו במסגרת ביטול השכל, אף כשהיו חסרות היגיון, מנוגדות למקובל או אף מנוגדות להלכה היהודית.

בנוסף, לימד בשיעוריו כי חטאים יוצרים "ניצוצות של טומאה" והדרך לתיקונם היא בכך שהוא, כרב וכצדיק, "יירד למקומי הטומאה" ו"יקדש את ניצוצות הטומאה", וזאת במטרה לגרום למאמיניו להאמין בכוחותיו בכזב כדי לבצע "תיקונים". בעקבות מצגי שווא אלו גרם למספר מתלוננות להאמין בו באופן מוחלט ולהשתעבד לרצונותיו, תוך שהוא פוגע בהן ומציג מצג שווא כאילו מעשי הסדום והמעשים החמורים נעשים לצורך "תיקונים רוחניים" במרמה.

בסופו של ההליך המשפטי הורשע יזדי בעבירות קשות כלפי שתיים מהמתלוננות ובעבירות כלכליות, לצד זיכויו מהאישומים השני, הרביעי, החמישי, השביעי והתשיעי.

בגזר הדין שנוסח על ידי אב"ד השופטת חגית מאק-קלמנוביץ, השופט מרדכי כדורי והשופט אילן סלע, צוין כי הנאשם ניהל קשרים במשך תקופה ממושכת עם נשים שפנו אליו לייעוץ ועזרה בהיותו רב ואיש רוח העומד בראש קהילה דתית. המתלוננות הסכימו למעשים על יסוד מצגים שהציג בפניהן במרמה לפיהם הוא בעל כוחות מיסטיים מיוחדים והמעשים יגרמו טוב בעולם ויביאו לתיקון. השופטים קבעו כי במעשיו פגע הנאשם בשלמות גופן ונפשן של המתלוננות, באוטונומיה שלהן ובכל הערכים שהוא עצמו אמור לייצג כרב וכראש קהילה – ערכים של לימוד תורה ושמירת מצוות.

בית המשפט הדגיש כי יזדי ביצע את העבירות תוך ניצול האמון שניתן בו, ניצול מצוקותיהן האישיות של המתלוננות, גילן הצעיר והיותן קלות להשפעה, כאשר מדובר בהיקף חריג של עשרות ואולי מאות עבירות שבוצעו כלפי כל אחת מהן. עוד צוין כי הנאשם מעולם לא קיבל אחריות לעבירות ולנזקים שנגרמו, ואף בדבריו האחרונים בבית המשפט טען כי חטא אך לא כלפי המתלוננות, ועל פי תפיסתו הן האחראיות למעשים. כמו כן נקבע כי ניהל את משפטו באופן מניפולטיבי תוך שימוש לרעה בהליכי משפט. השופטים ציינו כי מעשי החסד הרבים שעשה, בהם הפעלת בית תמחוי, סיוע בכספים ובמצרכים ועריכת שמחות לנזקקים, עומדים לזכותו, אך סיוע זה בטל בשישים לעומת הנזק שנגרם למתלוננות. לאור זאת הוטל עליו עונש של 18 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי כספי למתלוננות.
משה יזדי

16 תגובות

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9
ואם היה מציג מצב שווא של עשיר והן היו מאמינות בו וזורמות איתו , הוא היה מקבל עונש?
אבי
8
עונש חמור מאד! כנראה מעורבבים כאן פמיניסטיות שנאת הדת ועוד...אם היה חילוני שמאלני היה מקבל שנה
אריק
לפחות הוא מקבל עונש חמור על מעשיו!!! כל מי שפוגע צריך לשלם על חומרת מעשיו
השם הוא המלך
אם היו נוגעים בבת שלך היתה מדבר בצורה אחרת ! יותר מ30 מתלוננות
מוטי
צודק צודק
ליה
נכון נכון. אבל אם כל זה אם היה חילוני שמאלני היה מקבל שנה.
מאיר
על מה שעשה , וניצל את סמכותו התורנית - מגיע לו 200 שנה בית סוהר. בושה !
מנחם
מכיר מקרוב חלק מהאשמות מדובר בבן אדם "חולה" מאוד !! (והמבין יבין ) היה מגיע לו 180 שנה על מה שהוא עשה !אם זה היה מתפרסם , היו תולים אותו בכיכר העיר גולים את משפחתו
אנונימי
אם הוא אשם באמת אז זה עונש קטן
יענקל
7
מגיע לו יותר! אגב, מן הסתם מסתובבים עוד חולים כאלו .. מקווה שבעידן הטכנולוגיה הן יתפסו במהרה
יאיר

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