בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (ראשון) 18 שנות מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו על הרב משה יזדי, שהורשע לאחר שמיעת ראיות בריבוי עבירות חמורות ועבירות כלכליות שונות, לצד זיכויו מספור אישומים נוספים.

יזדי, שכיהן החל משנת 1997 כרב קהילת "עמודי השלום" בירושלים וכראש עמותה בשם דומה, ניהל במסגרת תפקידיו לפי הנטען בית תמחוי, עסק בסיוע לנזקקים והעביר שיעורי תורה. במקביל לפעילותו הציבורית, הטיף לקהל מאמיניו על הרעיון של "ביטול השכל" ו"אמונת חכמים", שלפיו עליהם לבטל את דעותיהם ורגשותיהם בפני "דעת תורה", ויצר מצג שהוא אחד מ"ל"ו צדיקים" נסתרים כדי שמאמיניו יצייתו להנחיותיו.

על פי הקביעות העובדתיות המפורטות בגזר הדין, יזדי הציג מצג כאילו רוח הקודש שורה עליו והוא מתייעץ עמה או עם רבנים שנפטרו וצדיקים בטרם מתן ייעוץ אישי. הוא הנחה אותם לבצע את הוראותיו במסגרת ביטול השכל, אף כשהיו חסרות היגיון, מנוגדות למקובל או אף מנוגדות להלכה היהודית.

בנוסף, לימד בשיעוריו כי חטאים יוצרים "ניצוצות של טומאה" והדרך לתיקונם היא בכך שהוא, כרב וכצדיק, "יירד למקומי הטומאה" ו"יקדש את ניצוצות הטומאה", וזאת במטרה לגרום למאמיניו להאמין בכוחותיו בכזב כדי לבצע "תיקונים". בעקבות מצגי שווא אלו גרם למספר מתלוננות להאמין בו באופן מוחלט ולהשתעבד לרצונותיו, תוך שהוא פוגע בהן ומציג מצג שווא כאילו מעשי הסדום והמעשים החמורים נעשים לצורך "תיקונים רוחניים" במרמה.

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בסופו של ההליך המשפטי הורשע יזדי בעבירות קשות כלפי שתיים מהמתלוננות ובעבירות כלכליות, לצד זיכויו מהאישומים השני, הרביעי, החמישי, השביעי והתשיעי.

בגזר הדין שנוסח על ידי אב"ד השופטת חגית מאק-קלמנוביץ, השופט מרדכי כדורי והשופט אילן סלע, צוין כי הנאשם ניהל קשרים במשך תקופה ממושכת עם נשים שפנו אליו לייעוץ ועזרה בהיותו רב ואיש רוח העומד בראש קהילה דתית. המתלוננות הסכימו למעשים על יסוד מצגים שהציג בפניהן במרמה לפיהם הוא בעל כוחות מיסטיים מיוחדים והמעשים יגרמו טוב בעולם ויביאו לתיקון. השופטים קבעו כי במעשיו פגע הנאשם בשלמות גופן ונפשן של המתלוננות, באוטונומיה שלהן ובכל הערכים שהוא עצמו אמור לייצג כרב וכראש קהילה – ערכים של לימוד תורה ושמירת מצוות.

בית המשפט הדגיש כי יזדי ביצע את העבירות תוך ניצול האמון שניתן בו, ניצול מצוקותיהן האישיות של המתלוננות, גילן הצעיר והיותן קלות להשפעה, כאשר מדובר בהיקף חריג של עשרות ואולי מאות עבירות שבוצעו כלפי כל אחת מהן. עוד צוין כי הנאשם מעולם לא קיבל אחריות לעבירות ולנזקים שנגרמו, ואף בדבריו האחרונים בבית המשפט טען כי חטא אך לא כלפי המתלוננות, ועל פי תפיסתו הן האחראיות למעשים. כמו כן נקבע כי ניהל את משפטו באופן מניפולטיבי תוך שימוש לרעה בהליכי משפט. השופטים ציינו כי מעשי החסד הרבים שעשה, בהם הפעלת בית תמחוי, סיוע בכספים ובמצרכים ועריכת שמחות לנזקקים, עומדים לזכותו, אך סיוע זה בטל בשישים לעומת הנזק שנגרם למתלוננות. לאור זאת הוטל עליו עונש של 18 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי כספי למתלוננות.