לקראת השנה החדשה תשפ"ז, פרסמה היום (ראשון) רשות האוכלוסין וההגירה את נתוני השמות הנפוצים ביותר בקרב הנולדים בשנת תשפ"ו. הנתונים, שפורסמו השבוע, מגלים תמונה מעניינת של העדפות ההורים במגזרים השונים, כאשר חלק מהשמות ממשיכים לשמור על מעמדם המוביל לאורך שנים.

במגזר הכללי, השם מוחמד ממשיך להוביל בראש הרשימה בקרב הבנים, ואחריו השמות אריאל ויוסף. בהמשך הרשימה מופיעים השמות אדם, דוד, עומר, רפאל, לביא, מיכאל ואיתן. בקרב הבנות, השם אביגיל תופס את המקום הראשון במגזר הכללי, ואחריו מרים וליה. בהמשך הרשימה: ליבי, תמר, יעל, אילה, שרה, אלה ונאיה.

במגזר היהודי, השם אריאל תופס את המקום הראשון בקרב הבנים, כאשר השמות דוד ורפאל ממשיכים להיות נפוצים ביותר. בהמשך הרשימה: לביא, אורי, מיכאל, אליה, איתן, יהודה וארי. השמות התנ"כיים ממשיכים להיות בחירה פופולרית בקרב הורים רבים.

בקרב הבנות היהודיות, אביגיל מובילה את הרשימה, ואחריה ליבי ותמר. בהמשך: יעל, ליה, אלה, אילה, שרה, נועה ונאיה. השמות שרה, יעל ונועה ממשיכים להיות פופולריים בקרב ההורים.

עיון בנתונים מגלה כי חלק מהשמות שומרים על פופולריות לאורך שנים. כך למשל, השם דוד נמצא בעקביות בראש הרשימה במגזר היהודי, בעוד שהשם מוחמד ממשיך להוביל במגזר הכללי. גם השמות התנ"כיים כמו יוסף, מרים ושרה ממשיכים להיות בחירה מועדפת.

הנתונים מתייחסים לילדים שנולדו במהלך שנת תשפ"ו, ומשקפים את מגמות השמות בקרב ההורים בישראל. רשות האוכלוסין מפרסמת את הנתונים מדי שנה, ומאפשרת לעקוב אחר השינויים והמגמות בבחירת השמות לאורך השנים.