האירוע החריג ( צילום: לפי סעיף 27א )

אירוע הירי הדרמטי שהתרחש בשכונת קריית השרון בנתניה קיבל תפנית טרגית וקשה, לאחר שנקבע מותו של החמוש שנורה ונוטרל בידי כוחות המשטרה, והתברר כי מדובר בלוחם צה"ל המתמודד עם הלם קרב ופוסט-טראומה.

הלוחם, שהגיע לאזור הסמוך לאצטדיון העירוני כשהוא בלבוש אזרחי וחמוש בנשק ארוך, החל לירות צרורות לעבר מבני מגורים, דבר שהוביל לבהלה רבה ולמנוסת תושבים לבתיהם בחיפוש אחר מחסה. עם קבלת הדיווחים הבהולים במוקדי החירום סמוך לשעה 19:00, הוזרמו לזירה צוותי משטרה רבים. הכוחות שהגיעו למקום נתקלו באש ישירה שכוונה לעברם מצד היורה, הגיבו בתוך זמן קצר בירי מדויק במטרה לנטרל את הסכנה, ופצעו אותו באורח אנוש. צוותי הרפואה של מד"א שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול ראשוני, ואישרו כי מלבד היורה עצמו לא נפגעו אזרחים או שוטרים באירוע. בהמשך הגיעה ההודעה הקשה על כך שמפצעיו נקבע מותו.

- צילום: לפי ס עיף 27א 10 10 0:00 / 0:18 ( צילום: לפי ס עיף 27א )

בשלבים הראשונים של האירוע נבדק החשד כי מדובר בפיגוע חבלני, אך בדיקה מהירה בשטח וחקירה של כוחות הביטחון שללו לחלוטין את הכיוון הלאומני. התמונה שהתבהרה העלתה סערת רגשות כבדה, כאשר הובהר כי הרקע למעשה קשור למצבו הנפשי של הלוחם בעקבות חוויות הלחימה משדה הקרב. המקרה העלה מחדש לסדר היום את מצבם המורכב של לוחמים השבים מלחימה והתמודדותם עם פוסט-טראומה.

תושב השכונה שחזר את רגעי האימה ל'ישראל היום' ותיאר חרדה עמוקה בעת ששמעו את צרורות הירי בלב השכונה, תוך שרבים היו משוכנעים כי מדובר באירוע פח"ע.

בעקבות המקרה והתפתחותו הקשה, נפתחה חקירה מקיפה לבדיקת כלל השלשלת והנסיבות שהובילו לאירוע המטלטל, תוך דרישה מצד גורמים שונים לתחקר לעומק את המענה והליווי הניתנים ללוחמים המתמודדים עם פגיעות נפשיות לאחר קרב.

יו”ר ארגון נכי צה”ל, עו”ד עידן קלימן: ״האירוע הקשה הערב בנתניה מחייב תחקיר מלא ומעמיק. מעבר לנסיבות האירוע עצמו, זוהי קריאת השכמה נוספת למדינת ישראל, אסור לה להפקיר את עשרות אלפי הלוחמות והלוחמים שממשיכים להתמודד עם הקרב גם הרבה אחרי ששבו משדה הקרב. אנחנו ניצבים על סף תהום. חובתה הבסיסית של המדינה היא להתגייס באופן מיידי למען מי ששילמו בנפשם בהגנה עליה, ולהעניק להם את המעטפת, הטיפול והליווי שהם זקוקים להם. אני קורא לשר לביטחון הלאומי, איתמר בן גביר, להורות באופן מיידי על תחקיר משותף של צה”ל ומשרד הביטחון, לבחון לעומק את נסיבות האירוע ואת המענים שניתנו, ולהפיק את הלקחים הנדרשים כדי לעשות הכול למניעת המקרה הבא״.