"עבריין": הפרשן חויב בפיצוי ענק בגלל אמירה באולפן

פסק דין חריף שניתן השבוע בבית משפט השלום בראשון לציון חשף את הגבול הדק שבין פרשנות עיתונאית חופשית לבין הטלת דופי פלילי בשידור חי. השופט שלומי שניידר קבע כי הפרשן המוכר גיא פלג חרג מגבולות הביקורת המותרת כאשר כינה את הפעיל הפוליטי רחמים בן יהודה "עבריין" בשידור ברדיו 103FM, וחייב אותו לשלם פיצוי כולל של 29 אלף שקל.

הפרשה החלה בדצמבר 2022, כאשר פלג התייחס בשידור לסרטון שפרסם בן יהודה. במהלך השידור הדרמטי, כינה פלג את בן יהודה "עבריין", טען שהוא "מחפש באופן מאיים" את בנה של בן־ארי, ואף תהה בשידור חי כיצד הוא טרם נעצר. לטענת בן יהודה, הדברים הוצגו באופן שקרי והציגו אותו כמי שמאיים על בנה של התובעת הראשית במשפט נתניהו.

יום לאחר השידור, כאשר מאזינה הטיחה בפלג כי כינה את בן יהודה "עבריין", הוא הכחיש זאת תחילה. בהמשך פרסם הבהרה רשמית שבה ציין כי הנחקר לא הורשע בפלילים. אולם ההבהרה המאוחרת לא הספיקה למנוע את ההליך המשפטי שהתפתח בעקבות האירוע.

"מעמדו המקצועי הפך את המילה לעובדה"

מצדו של פלג נטען כי המילה "עבריין" לא נועדה לייחס לו הרשעה פורמלית, אלא לתאר בשפה חופשית ובלתי רשמית התנהגות בריונית ומאיימת. אלא שהשופט שניידר דחה מכול וכול את הפרשנות הזו. בפסק הדין הודגש כי מעמדו המקצועי של פלג כעיתונאי מוכר הוותיק בתחומי הפלילים והמשפט מעניק לדבריו משקל כבד ו"נופך של בקיאות ואמינות".

השופט קבע כי מאזין סביר השומע עיתונאי בכיר מכנה אדם "עבריין" מניח שמדובר בעובדה מדויקת ולא במטאפורה. "כאשר פרשן בעל מעמד מקצועי כזה משתמש במונח 'עבריין', הציבור מבין זאת כייחוס הרשעה פלילית ממשית", נכתב בפסק הדין.

בית המשפט נדרש גם להתרחשויות מאוחרות יותר, ובראשן העובדה כי בן יהודה עצמו הורשע בשנת 2025 בשתי עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. השופט פסק כי הרשעות מאוחרות אלו אינן יכולות להכשיר בדיעבד את האמירות של פלג במועד שבו נאמרו, שכן אמיתות הפרסום נבחנת אך ורק לפי המציאות שהתקיימה בעת פרסומו.