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קרב מול המצלמות

הוואן מגיע, הירי מתחיל: תיעוד דרמטי מלכידת בכיר חמאס בלב עזה | צפו 

שב"כ וצה"ל עצרו את מועיין אל-עראביד, בכיר במנגנון הביטחון של חמאס | המבצע תוכנן במשך חודשים, אשתו ובנו נהרגו בפעולה (בארץ)

שב"כ וכוחות עצרו היום (שלישי) במערב העיר עזה את מועיין מוחמד אל-עראביד, מבכירי מנגנון ביטחון הפנים של , שנחשב ל"יעד איכותי" ומחזיק במידע רב על פעילות הארגון.

בשב"כ איתרו את מיקומו כבר בשבועות האחרונים ושקלו לחסלו מהאוויר, אך לבסוף הוחלט ללכוד אותו ולהביאו לחקירה בישראל. המבצע, שתוכנן במשך חודשים ואושר בימים האחרונים על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, נוהל מחמ"ל המבצעים המיוחדים של שב"כ.

לפי הדיווח, במבצע השתתפו גם אנשי מיליציות פלסטיניות, בהם גורמים ממיליציית אבו שבאב. הכוחות הגיעו למבנה שבו שהה אל-עראביד עם משפחתו באזור אל-כתיבה, ובתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה כי במקום התפתחו חילופי אש.

הבכיר נפצע, נלכד והועבר לישראל, שם הוא מטופל בבית חולים כשהוא בהכרה ומתקשר. ארבעה פלסטינים נהרגו במהלך הפעולה, בהם אשתו ובנו.

אל-עראביד, שהצטרף לחמאס בשנות ה-90, עסק לאחרונה בשיקום הארגון ונחשב לאחד הגורמים שפעלו לסיכול פירוקו מנשק. בנוסף, הוא החזיק ב"תיק המיליציות" מטעם חמאס והיה אחראי להתמודדות עם מיליציות מקומיות הפועלות בתיאום עם ישראל.
צה"לחמאסעזהיריחטיפה

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