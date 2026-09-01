הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים צפויה להכריע בימים הקרובים האם להפסיק את פעילות בית הקפה בשבתות, לאחר יותר משישה שבועות של מחאות ועימותים מול המקום, כך פורסם הערב (שלישי) ב-N12.
לפי הדיווח, החשש מהמשך המחאות כנגד חילולי השבת במקום מכביד על ההנהלה, ובקרבה יש מי שמעוניינים לסיים את מעגל העימותים ולהחזיר את המקום לשגרה שקטה.
בשבועות האחרונים הפך בית הקפה לזירת חיכוך קבועה. במהלך המחאות נזרקו לעברו ביצים ואבנים, שולחנות נהפכו, נעשו ניסיונות לפרוץ למקום, דבק הוחדר למנעול ועוד.
בינתיים, המתיחות סביב נושא חילול השבת בירושלים ממשיכה להסלים, כאשר גורמים בציבור החרדי מדגישים כי לא ישלימו עם המצב הקיים.
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