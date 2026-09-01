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לאחר שבועות של מהומות בירושלים: "קפה בסמטה" שוקלים לסגור בשבת

הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים שוקלת להפסיק פעילות בשבתות לאחר שבועות של מחאות (בארץ)

2תגובות
מהמחאות במקום (צילום: אורן בן חקון\פלאש 90)

הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים צפויה להכריע בימים הקרובים האם להפסיק את פעילות בית הקפה בשבתות, לאחר יותר משישה שבועות של מחאות ועימותים מול המקום, כך פורסם הערב (שלישי) ב-N12.

לפי הדיווח, החשש מהמשך המחאות כנגד חילולי השבת במקום מכביד על ההנהלה, ובקרבה יש מי שמעוניינים לסיים את מעגל העימותים ולהחזיר את המקום לשגרה שקטה.

בשבועות האחרונים הפך בית הקפה לזירת חיכוך קבועה. במהלך המחאות נזרקו לעברו ביצים ואבנים, שולחנות נהפכו, נעשו ניסיונות לפרוץ למקום, דבק הוחדר למנעול ועוד.

בינתיים, המתיחות סביב נושא חילול השבת בירושלים ממשיכה להסלים, כאשר גורמים בציבור החרדי מדגישים כי לא ישלימו עם המצב הקיים. 
חרדיםהפגנותשבתקפהמחאות

2 תגובות

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2
נראה לי, שהיועמשית לא תשב בשקט, היא תפעיל, נראה לי, את השופטים לחייב את בעלי המקום לפתוח בשבת, צורה לה ולשופטים, ולא עלינו.
אפי
1
ושוב מוכח שזה לצערנו השפה היחידה. לא מפלגות, ולא עסקנים. וכמו שהיועמשי''ת אמרה: אין מחאה אפקטיבית - ללא הפרעה ציבורית
דוד

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