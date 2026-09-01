מהמחאות במקום ( צילום: אורן בן חקון\פלאש 90 )

הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים צפויה להכריע בימים הקרובים האם להפסיק את פעילות בית הקפה בשבתות, לאחר יותר משישה שבועות של מחאות ועימותים מול המקום, כך פורסם הערב (שלישי) ב-N12.

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