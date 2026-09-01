ניסה לברוח מהארץ ברגע האחרון: המרדף הדרמטי אחרי הדוקר מחולון

דרמה לילית בנמל התעופה בן גוריון: שוטרי תחנת חולון בשיתוף פעולה הדוק עם שוטרי מרחב נתב"ג סיכלו ברגע האחרון ניסיון בריחה מהארץ של חשוד באירוע דקירה חמור. החשוד, תושב חולון כבן 47, נעצר כשהוא כבר נמצא בשטחי שדה התעופה ומנסה לעלות על טיסה אל מחוץ לגבולות המדינה, שעות ספורות בלבד לאחר שלפי החשד תוקף ודקר קטין בעיר.

אירוע האלימות הקשה התרחש אמש, כאשר במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח חרום על צעיר כבן 17 שנמצא מדמם בחולון כתוצאה מפציעות חודרות בפלג גופו העליון. כוחות רפואה שהוזעקו למקום העניקו לנער טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו במהירות להמשך קבלת טיפול במרכז הרפואי 'וולפסון' כשהוא במצב מוגדר בינוני.

עם קבלת הדיווח החלו שוטרי תחנת חולון בפעולות חקירה נמרצות במקביל לשתי זירות: צוות אחד הגיע בזריזות לזירת האירוע ואסף ממצאים פורנזיים וראיות שטח, בעוד צוות חוקרים נוסף הגיע לבית החולים 'וולפסון' כדי לחבור לקורבן ולגבות ממנו עדות ראשונית במטרה להתחקות אחר זהות התוקף והרקע למעשה.

במהלך פעולות האיתור והחקירה המהירות, התקבל במשטרה המידע המודיעיני המכריע: החשוד במעשה הבין כי כוחות המשטרה בעקבותיו, נמלט מזירת האירוע ועשה את דרכו במהירות ישירות לנמל התעופה בן גוריון במטרה לרכוש כרטיס טיסה, לעבור את ביקורת הדרכונים ולמלט את עצמו מידי החוק.

בעקבות הדיווח הבהול, הופעלה מערכת תיאום מהירה בין תחנת חולון לשוטרי מרחב נתב"ג. הבלשים והשוטרים בשדה התעופה נפרסו בשטח, זיהו את החשוד בזמן ששהה במתחם לפני העלייה למטוס ואזקו אותו במקום, תוך שהם מונעים את יציאתו מהארץ ברגע האחרון.

לאחר מעצרו בנתב"ג, החשוד נכבל והועבר תחת אבטחה לחקירה במשרדי תחנת המשטרה בחולון, ובסיומה נכלא. הבוקר הביאה המשטרה את החשוד לבית המשפט, שם ביקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך שקוד חקירת נסיבות האירוע הקשה.