זעם ההורים עבד: החלטת בית הספר לגבי התלמידים שהואשמו ברצח

ימנו בנימין זלקה ז"ל ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

שני התלמידים הנאשמים בפרשת הרצח המזעזעת של ימנו זלקה ז"ל בערב יום העצמאות האחרון לא יחזרו ללמוד בבתי הספר השש-שנתיים בפתח תקווה בשנת הלימודים הקרובה. ההודעה הדרמטית של עיריית פתח תקווה התקבלה הבוקר לאחר מסכת לחצים כבדה ומאבק עיקש מצד הנהגת ההורים, שאיימו במפורש כי לא ישלחו את ילדיהם למוסדות החינוך אם הנאשמים ישובו ללמוד לצדם. כך דווח ב-Ynet.

המקרה הקשה שהסעיר את המדינה התרחש כאשר זלקה ז"ל הותקף באכזריות רק משום שהעיר לקבוצת בני נוער שהתיזו ספריי, ובעקבות האירוע הוגשו כתבי אישום נגד מעורבים בתקרית, בהם שני הקטינים הללו. המתיחות הגיעה לשיאה בימים האחרונים, לפי הדיווח, כאשר להורי התלמידים נודע לראשונה דרך פוסטים ברשתות החברתיות כי אחד הנאשמים ברצח מיועד להשתלב בחזרה בתיכון מוכר בעיר, בעוד נער נוסף המואשם בתגרה שהובילה לרצח צפוי ללמוד בבית ספר אחר. הידיעה עוררה זעם רב בקרב הורים רבים, אשר פנו בדחיפות להנהלות בתי הספר ולראש העירייה רמי גרינברג, והבהירו כי אין בכוונתם לאפשר מצב שבו ילדיהם ילמדו באותו המוסד עם מי שמואשם במעשה אלימות חמור כל כך. לפי הדיווח, ההורים טענו כי מעבר לחשש הביטחוני המיידי, מדובר בסוגיה ערכית ומוסרית ראשונה במעלה, וכי למערכת החינוך הרגילה אין את הכלים להתמודד עם נוער עובר חוק בהיקף כזה מבלי לפגוע בתחושת המוגנות של כלל הילדים. הורים רבים שיתפו כי עוד בטרם המקרה הקשה התגלעו חיכוכים וחששות של תלמידים משהות במחיצתם של המעורבים, והדגישו כי לא הסכימו בשום אופן שהילדים יהפכו ל"בני ערובה" במאמצי השיקום של הנאשמים.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

משרד החינוך לחץ לשילוב, ההורים איימו בהשבתה

מנגד, במשרד החינוך ובמערכת המקומית סברו תחילה כי ישנה חובה חוקית ומקצועית לשלב את הנערים במערכת החינוך הסדירה, במיוחד לאחר שבית המשפט החליט על שחרורם בתנאים מגבילים. במשרד החינוך אף הבהירו תחילה כי מדובר באירוע מורכב המחייב מענה חינוכי לכל תלמיד תוך מתן מעטפת מקצועית וליווי צמוד, אך הלחץ הציבורי הגובר והאיום הממשי בהשבתת הלימודים ב-1 בספטמבר הכריעו את הכף.

בעקבות ההסלמה בביקורת הציבורית והדיונים הקדחתניים שקיימה העירייה מול משרד החינוך והגורמים המקצועיים, פורסמה ההודעה הרשמית לפיה הנאשמים לא יורשו להיכנס בשערי בתי הספר בעיר בשנת הלימודים הקרובה. בעירייה הבהירו כי מתוך ראיית חשיבות עליונה לשמירה על שלומם, ביטחונם ותחושת המוגנות של כלל התלמידים, הוחלט בתיאום מלא עם כלל הגורמים המוסמכים למצוא עבור השניים מסגרות חינוכיות חלופיות ומתאימות מחוץ לבתי הספר הרגילים.

"מעבירים מסר ערכי וחד"

נציגי ההורים בירכו בחום על שינוי המגמה והודו להנהלת העירייה והבתי הספר, תוך שהם מציינים כי ההחלטה מעבירה מסר ערכי וחד לציבור ומרימה את קרנם של התושבים הנאבקים על מוגנות ילדיהם. כזכור, פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתבי אישום נגד 16 נערים בפרשה, כאשר החשוד המרכזי נאשם ברצח באדישות ו-15 נערים נוספים נאשמו בחבלה בכוונה מחמירה.

משפחת זלקה הביעה זעם על כתבי האישום שהוגשו, וטענה כי "הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים" ולא הגישה אישומים מחמירים מספיק. האירוע המזעזע עורר גל של דיונים ציבוריים על אלימות נוער והצורך במאבק נחוש בתופעה, כאשר גורמים רבים קראו למערכת החינוך והמשפט לנקוט בצעדים נחרצים למניעת אירועים דומים בעתיד.