תשדיר בחירות חדש שהפיצה היום (ראשון) מפלגת הליכוד, לקראת מערכת הבחירות, משתמש באחת התופעות הרגישות והכואבות בחברה – חרם חברתי בקרב ילדים – כמטאפורה חריפה לחרם הפוליטי ולפסילתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומחנה הימין.

הסרטון אינו עוסק בחרם החברתי כנושא בפני עצמו, אלא מגייס את התחושות הקשות שהוא מעורר כדי להעביר המסר המרכזי: ניסיון ההדרה והפסילה של נתניהו והציבור שהוא מייצג על ידי יריביו הפוליטיים.

התשדיר נפתח בסצנה ביתית, שבה נראית אם היושבת על הרצפה ומכינה שלטים לאירוע יום הולדת של בנה, יובל. תוך כדי עבודה, היא מקבלת שיחת טלפון מבנה הבוכה. האם מנסה להרגיע אותו ומבטיחה שהכול בסדר, אך במקביל מקבלת הודעות בקבוצת הוואטסאפ של ההורים ("הורים ד'1"). מההודעות עולה כי בקבוצת הילדים המקבילה מתארגנת הפחדה וחרם נגד יובל, כאשר ילדים אחרים כותבים הודעות פוגעניות וקוראים שלא להגיע ליום ההולדת שלו ולא לשתף אותו בפעילויות.

המצלמה מתמקדת בפניה של האם, שמבינה את גודל הפגיעה בבנה. היא מודיעה לו בטלפון שהיא באה לקחת אותו מיד, וכמחאה על העוול, היא משליכה את שלטי יום ההולדת שהכינה הישר לפח האשפה ברחוב. ברגע זה מופיע על המסך הכיתוב "שמים סוף לחרמות", ולאחריו עולה לוגו מפלגת הליכוד עם הסיסמה "ממשלה לאומית רחבה".

הסרטון מבקש ליצור אנלוגיה ישירה ולזעזע את הצופה, תוך השוואה בין החרם והפגיעה ביובל הקטן לבין מה שבליכוד מגדירים כחרם הפוליטי המתמשך נגד נתניהו ומחנה הימין, במטרה לקרוא להקמת ממשלה לאומית רחבה ולסיום הפסילות הפוליטיות.