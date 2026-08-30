החשוד ברצח בקיסריה מסרב לדבר: פרטים חדשים מהחקירה הסוערת

חוקרי היחידה המרכזית במחוז חוף מנהלים חקירה מורכבת סביב רצח ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושבייב, שנורה, כזכור, למוות בשבוע שעבר ביציאה ממסעדה בתחנת דלק בכניסה לקיסריה. ב'מעריב' דווח היום (ראשון) כי החשוד המרכזי בביצוע החיסול שומר על זכות השתיקה מאז מעצרו, בעוד כוחות המשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר בן משפחתו, החשוד כי סייע לו להימלט מזירת האירוע.

במקביל, המשטרה פועלת תחת צו איסור פרסום גורף במטרה להגיע אל הגורמים ששלחו את המחסל, ולהשלים את פסיפס הראיות בתיק הרגיש. החשוד בחיסול, המיוצג על ידי עו"ד ירון שומרון ומכחיש את מעורבותו, מוכר למשטרה כעבריין זוטר בתחום עבירות הרכוש, ולא נחקר פעם נוספת מאז דיון הארכת מעצרו הראשון.

שתיקתו הממושכת בחקירה מציבה את התיק במצב של משחק מוחות מול החוקרים, שנדרשים לגבש תשתית ראייתית מוצקה מבוססת ממצאים פורנזיים וטכנולוגיים. גורמים במערכת אכיפת החוק מציינים כי אם השתיקה תימשך ללא התקדמות בראיות התומכות, תיווצר אתגר משמעותי לביסוס כתב אישום, מה שמעמיד במרכז החקירה את המאמץ להתחקות אחר מעגל הסייענים והמזמינים.

אירוע הרצח עצמו התרחש בשעות אחר הצהריים המוקדמות, בעת שיושבייב יצא מהמסעדה בלוויית שני אנשים נוספים. על אף עברו הפלילי העשיר והעובדה שנחשב יעד לחיסול לאחר ששרד ניסיונות התנקשות בעבר, היציאה מהמקום התבצעה ללא סריקה מוקדמת או אמצעי זהירות מיוחדים.

המחסל, שלבש קפוצ'ון ביום קיץ חם, חלף על פני הקבוצה מבלי לעורר חשד, סב על עקביו, שלף אקדח וביצע ירי מדויק של שתי יריות בראשו של יושבייב. לאחר מכן נמלט מהמקום ברגל תוך שהוא מכוון את הנשק לעבר אחד המלווים מבלי לירות. ניתוח מקצועי של התיעוד מצביע על רמת תכנון ומקצועיות חריגה ביותר.