שר האוצר ויו"ר מפלגת "הציונות הדתית", בצלאל סמוטריץ', העלה היום (חמישי) לרשתות החברתיות סרטון תעמולתי חדש שמפיץ את מסרי הבחירות של המפלגה. הסרטון מתאר באמצעות הדמיית בינה מלאכותית סצנת שיחה בין שני פלסטינים - אחד ביהודה ושומרון והשני בגליל.

הסרטון נפתח בהצגת שלט אזהרה אדום ומוכר של הכניסה לשטח A בכפר ביהודה ושומרון, ומיד לאחר מכן עובר להצגת שלט הכוונה עירוני לעיר סכנין שבגליל, זאת במטרה לחבר באופן ויזואלי ורעיוני בין תפיסת ההתיישבות והמשילות ביהודה ושומרון לבין המתרחש באזורי הנגב והגליל.

במרכז עלילת הסרטון מופיעות דמויותיהם של שני גברים ערבים המנהלים שיחת טלפון סוערת ומלאת פאניקה, המעוצבת באופן דרמטי במיוחד. הדמות הראשונה מתקשרת בבהלה גדולה ובצעקות לחברה "מוחמד", ומזהירה אותו בערבית כי "היהודים באים" וכי סמוטריץ' מגיע ליישם בנגב ובגליל את אותן תוכניות הברזל וההתיישבות שהוביל ביהודה ושומרון. במהלך השיחה מוצגים החששות של השניים מפני תפוסת שטחים, תכנון מסיבי, הקמת יישובים וחוות חקלאיות חדשות, וגדיעת מה שהם מתארים כבנייה והשתלטות ללא מצרים.

ככל שהשיחה בין השניים מתקדמת והחרדה גוברת, הלחץ בקרב הדוברים מגיע לשיאו: אחד מהם פורץ בבכי תמרורים, מחזיק את ראשו ביאוש עמוק, זועק בערבית "הצילו אותנו, מה עלינו לעשות?!" ומבכה את אובדן היכולת להמשיך ולפעול בשטח ללא דין ולא דיין. לקראת סיום הדיווח הדרמטי בשיחה הטלפונית, הפסקול והוויזואליה משתנים כליל, ועל המסך מופיעות כתוביות ומסרים רשמיים של סיעת "הציונות הדתית". המסרים מבטיחים להביא את "מהפכת ההתיישבות" לנגב ולגליל, כחלק מתוכנית עבודה סדורה ומפורטת שהמפלגה מציגה לציבור הבוחרים לקראת הבחירות.

סמוטריץ' ליווה את פרסום הסרטון בטקסט שבו קבע כי "יש לאחמד ממה לפחד", והוסיף כי תוכנית ההתיישבות שהחלה והתבססה ביהודה ושומרון מגיעה כעת בהיקף נרחב ובעוצמה רבה גם לנגב ולגליל.