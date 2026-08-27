יאיר נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי המידע המודיעיני שהתקבל בנוגע לאפשרות של פגיעה בבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, בעת ששהה סמוך למיאמי, היה כללי בלבד ולא הצביע על אירוע קונקרטי ממשמש ובא, כך לפי דיווח של ניר דבורי.

לדבריהם, המידע עסק בכוונה רחבה לפגוע בבכירים ישראלים, ולא במזימה ספציפית שעמדה לצאת לפועל. במסגרת ההיערכות והרצון להימנע מנטילת סיכונים, הוחלט לתגבר את מערך האבטחה סביב נתניהו הבן ואף דרשו ממנו לחזור לישראל. עם זאת, במערכת הביטחון דוחים את הדיווחים על דרמה שתרחשה במקום ועל סיכול מיידי של פיגוע. גורמי הביטחון מסרו כי "לא מכירים כאן סיכול של הרגע האחרון שעמד לצאת אל הפועל", ובכך הבהירו כי לא מוכר אירוע שבו נעצרה חוליית טרור או נמנע חיסול נגד נתניהו הבן במיאמי. הדברים נאמרו בתגובה לפרסום ברשת ניוזמקס בארצות הברית, לפיו סוכנים איראנים שהו באזור הלנדייל ביץ' ואספו מודיעין על תנועותיו ומקום מגוריו של נתניהו. התגובה המרגשת של עינב צנגאוקר לחיסול המחבל שהחזיק את בנה ב. ניסני | 19:59 לפי הדיווח האמריקני, המודיעין הישראלי זיהה את האיום החמור כבר בחודש דצמבר והתריע בפני הרשויות המקומיות, דבר שהוביל לכך שנתניהו עזב את ציודו האישי וטס ישירות לישראל. הפרסומים בכלי התקשורת בארצות הברית הגיעו לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בעצמו כי איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניו.

משפחת נתניהו ( צילום: קובי גדעון/GPO )

"חוליית מחבלים הגיעה עד פתח ביתי"

במקביל, פרטים חדשים נחשפים על ניסיון ההתנקשות הנטען ביאיר נתניהו במיאמי. במכתב תלונה ששלח בנו של ראש הממשלה למפכ"ל המשטרה, לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה, נטען כי חוליית מחבלים שפעלה בשליחות המודיעין האיראני הגיעה עד לפתח הבית שבו שהה.

המכתב נשלח במסגרת דרישתו של נתניהו לפתוח בחקירה פלילית וביטחונית נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב. נתניהו טוען כי משגב פרסם ברשת פרטים על מקום מגוריו במיאמי, מערך האבטחה סביבו והרגלי תנועתו, וכי המידע הגיע לידי גורמים עוינים וסייע להם.

"בעקבות אותם פרסומים, ובהסתמך עליהם באופן בלתי אמצעי הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי, וביצעו ניסיון חיסול פתאומי וממוקד נגד יאיר נתניהו", נטען במכתב. לפי המכתב, מאבטחי השב"כ שליוו את נתניהו נאלצו להתמודד מול חוליית מחבלים איראנית ובזכות תושייתם נמנע, לטענתו, ניסיון חיסול ממוקד.

יאיר נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בא כוחו של נתניהו, עו"ד אוריאל ניזרי, דורש לפתוח בחקירה נגד משגב ואף לעצור אותו, בטענה כי הפרסומים סיפקו לאויב "מפת דרכים" וסיכנו את נתניהו ואת מאבטחיו.