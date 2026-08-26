משטרת אשקלון פתחה בחקירת אירוע פגיעה ברכוש וגניבת מצלמות אבטחה מביתה של תושבת העיר, שורדת הטבח בשדרות בשבעה באוקטובר, המוכרת כנפגעת פעולות איבה. כך כך דווח היום (רביעי) במאקו.

המתלוננת, שהעתיקה את מגוריה לאשקלון לאחר אירועי השבעה באוקטובר, מוצאת את עצמה בשבועות האחרונים במרכזה של מסכת הטרדות מתמשכת. על פי החשד, הרקע לאירועים החמורים הוא התנגדות עזה של צעירים המתגוררים בסמוך לכך שהאישה מארחת בביתה השכור בדואים תושבי העיר רהט, המגיעים כדי לסייע לה בעבודות תיקון, שיפוץ ותחזוקה של הדירה.

מדובר ברצף אירועים הולך ומסלים שנמשך מזה ככמה שבועות, ובמסגרתו לפי הדיווח הוגשו כבר בעבר מספר תלונות בתחנת המשטרה המקומית. בין היתר, המקרה החל באירועים של ריסוס כתובות גרפיטי, כגון המילים "כהנא צדק" לצד ציור של סמל מגן דוד, אשר רוססו על גבי חומת המבנה השכור ועל גבי רכבה הפרטי של התושבת.

בהמשך נרשמו פגיעות נשנות ונזקים ישירים לרכוש בחצר הבית. בעקבות התלונות הקודמות נעצרו ונחקרו חלק מהחשודים, ובהמשך הם הובאו בפני שופט ושוחררו בתנאים מגבילים שכללו צווי הרחקה מביתה ואיסור גורף ליצור עמה קשר ישיר או עקיף.

על אף צעדי ההרחקה והתנאים המגבילים שננקטו נגדם, בימים האחרונים נרשמה הסלמה נוספת בחומרת המעשים. בתיעוד חדש שהגיע לידי המשטרה נראים רעולי פנים כשהם חודרים באישון לילה לחצר הנכס השכור, עוקרים וגונבים את מצלמות האבטחה שהותקנו במקום במטרה לתעד את המתרחש, ולאחר מכן נמלטים מהזירה. בעקבות התיעוד והנזק שנגרם לציוד, הגיעה התושבת פעם נוספת לתחנת המשטרה והגישה תלונה חדשה על המשך ההתנכלות והפרת השקט.

עוד דווח במאקו כי המתלוננת מציינת שמסכת האירועים החוזרת ונשנית נועדה להפעיל עליה לחץ כבד ולגרום לה לעזוב את הדירה השכורה, או לחלופין להביא להפסקת ביקוריהם של חבריה מרהט בביתה.

עם קבלת התלונה החדשה וניתוח התיעוד מהזירה, פשטו שוטרי תחנת אשקלון על ביתו של אחד החשודים ועיכבו אותו לחקירה באזהרה. בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים תוך שהוזהר שוב שלא להתקרב לאזור הנכס. במקביל, חוקרי המשטרה ממשיכים בפעולות חקירה גלויות וסמויות במטרה להתחקות אחר זהותו של חשוד נוסף שעל פי החשד לקח חלק פעיל בגניבת המצלמות ובגרם הנזק.