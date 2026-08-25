הנהלת בית החולים בילינסון בפתח תקווה הגישה הבוקר (שלישי) תלונה רשמית במשטרת פתח תקווה, בעקבות אירוע חמור של התחזות והונאה שבוצע לכאורה בשם המוסד הרפואי. על פי החשד, גורמים בלתי מורשים התחזו לאנשי צוות רפואי, הבטיחו שירותים רפואיים למטופלת בחו"ל וגבו ממנה כספים במרמה.

הפרשה נחשפה לאחר שבית החולים קיבל פנייה ישירה ממנה עלה כי גורמים חיצוניים השתמשו בזהות המוסד ובשמות של אנשי צוות רפואי. אותם גורמים פנו למטופלת השוהה בחו"ל ונזקקת לטיפול רפואי, הציגו בפניה הצעות לשירותים רפואיים מתקדמים, וגבו ממנה כספים תוך הולכת שולל.

מדוברות בית החולים בילינסון נמסר: "הבוקר הגיש בית החולים בילינסון תלונה בתחנת משטרת פתח תקווה בגין ניסיון הונאה והתחזות. בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחו"ל הנדרשת לשירות רפואי".

עם גילוי המעשה, פנתה הנהלת בית החולים באופן מיידי לרשויות החוק במטרה להביא לתפיסת החשודים ולמנוע המשך פעילות ההונאה. "אנו סומכים על משטרת ישראל שתמצה את החקירה עד תום", הוסיפו בדוברות בית החולים.

משטרת פתח תקווה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ופועלת לאיתור החשודים. מקרה זה מצטרף לשורה של מקרי הונאה והתחזות שנחשפו בחודשים האחרונים, ומדגיש את החשיבות של ערנות מצד מטופלים ובתי חולים כאחד.

בית החולים בילינסון קורא לציבור להיזהר מפניות חשודות המתיימרות לייצג את המוסד, ולוודא את זהות הפונים דרך ערוצים רשמיים בלבד. במקרה של חשד להונאה, מומלץ לפנות ישירות לבית החולים ולמשטרה.