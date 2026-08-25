"סע אחריו": נהג מופתע מצא את עצמו בשיאו של מרדף משטרתי | צפו

נהג אובר ביוסטון שבטקסס מצא את עצמו במרדף משטרתי יוצא דופן, לאחר ששני שוטרים קפצו למכוניתו וביקשו ממנו לסייע להם לרדוף אחרי חשוד שנמלט ברגל. האירוע כולו תועד במצלמת הרכב.

אנתוני ביינס נסע בשכונת יוסטון הייטס, כאשר הבחין בגבר ללא חולצה רץ בכביש ושוטרים בעקבותיו. אחת השוטרות סימנה לו לעצור, נכנסה למושב הקדמי ואמרה: "תן לי טרמפ לשם בבקשה. סע, סע, לשם... סע, סע, סע!". זמן קצר לאחר מכן הצטרף שוטר נוסף למושב האחורי.

לאחר כמה דקות הבחינו השוטרים ככל הנראה בחשוד, זינקו מהמכונית והמשיכו לרדוף אחריו ברגל.

"זה תפס אותי לגמרי לא מוכן", סיפר ביינס. "מעולם לא קרה לי דבר כזה בזמן נהיגה. הופתעתי, אבל פשוט עשיתי מה שהשוטרת ביקשה באותו רגע".

הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה דני שפיץ | 12:11

המשטרה אישרה את האירוע ומסרה כי החשוד היה מבוקש בעקבות איומים לכאורה לירות באישה ובילדיה. למרות העזרה הלא שגרתית מנהג האובר, החשוד לא נתפס והחקירה נמשכת.