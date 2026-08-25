כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם

סרטון שצולם בבית הספר בסין הפך לוויראלי ברשת, לאחר שתלמידים השתתפו בהדגמה יוצאת דופן שנועדה ללמד אותם על אחת התופעות המוכרות ביותר בחיי היום־יום: חשמל סטטי.

בסרטון נראים הילדות כשהן עומדות זו לצד זו, בעוד המורות משתמשות ביריעה ובחיכוך כדי ליצור מטען חשמלי. בתוך רגע, שערותיהם של הילדים מתחילות להתרומם ולהתפזר לכל הכיוונים, כשהמראה המשעשע הופך את השיעור המדעי לחוויה שהילדים מתקשים לשכוח

מאחורי התופעה המצחיקה מסתתר עיקרון פיזיקלי פשוט. כאשר שני חומרים מתחככים זה בזה, אלקטרונים יכולים לעבור מחומר אחד לאחר. כך נוצר מטען חשמלי סטטי. כאשר המטען שנוצר משפיע על השיער, השערות נמשכות לכיוון היריעה, ובמקביל שערות בעלות מטען דומה דוחות זו את זו. התוצאה היא השיער המזדקר שאפשר לראות בסרטון.

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ההדגמה ממחישה למעשה לתלמידים תופעה שהם פוגשים גם מחוץ לכיתה: חשמל סטטי שנוצר לאחר הליכה על שטיח, מגע בחפץ מתכתי או חיכוך בין חומרים שונים.

גולשים רבים ציינו שגם ביפן משתמשים לרוב בהסברים מוחשיים, כמו בלימוד על זהירות בכבישים ועל חציית הכביש בבטחה.