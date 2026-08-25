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כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם

שתי מורות בסין הפכו שיעור על חשמל סטטי להדגמה בלתי נשכחת, כשהילדים גילו על ראשם כיצד מטען חשמלי יכול לגרום לשיער להתרומם  (חדשות בעולם)

1תגובות
כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם (צילום: מסך )

סרטון שצולם בבית הספר ב הפך לוויראלי ברשת, לאחר שתלמידים השתתפו בהדגמה יוצאת דופן שנועדה ללמד אותם על אחת התופעות המוכרות ביותר בחיי היום־יום: חשמל סטטי.

בסרטון נראים הילדות כשהן עומדות זו לצד זו, בעוד המורות משתמשות ביריעה ובחיכוך כדי ליצור מטען חשמלי. בתוך רגע, שערותיהם של הילדים מתחילות להתרומם ולהתפזר לכל הכיוונים, כשהמראה המשעשע הופך את השיעור המדעי לחוויה שהילדים מתקשים לשכוח

כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם
כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם (צילום: רשתות חברתיות)

מאחורי התופעה המצחיקה מסתתר עיקרון פיזיקלי פשוט. כאשר שני חומרים מתחככים זה בזה, אלקטרונים יכולים לעבור מחומר אחד לאחר. כך נוצר מטען חשמלי סטטי. כאשר המטען שנוצר משפיע על השיער, השערות נמשכות לכיוון היריעה, ובמקביל שערות בעלות מטען דומה דוחות זו את זו. התוצאה היא השיער המזדקר שאפשר לראות בסרטון.

ההדגמה ממחישה למעשה לתלמידים תופעה שהם פוגשים גם מחוץ לכיתה: חשמל סטטי שנוצר לאחר הליכה על שטיח, מגע בחפץ מתכתי או חיכוך בין חומרים שונים.

גולשים רבים ציינו שגם ביפן משתמשים לרוב בהסברים מוחשיים, כמו בלימוד על זהירות בכבישים ועל חציית הכביש בבטחה.

ילדים ביפן לומדים על זהירות בדרכים
ילדים ביפן לומדים על זהירות בדרכים (צילום: רשתות חברתיות )

במקום להסתפק בהסבר תיאורטי על אלקטרונים ומטענים, המורות הפכו את השיעור לניסוי חי מול עיני הילדים. בתוך שניות, עיקרון פיזיקלי מופשט הפך למשהו שאפשר לראות ולהרגיש.
סיןחשמלתלמידותחשמל סטטי
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1 תגובות

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השם ישמור הסרטון השני מלחיץ, לא הבנתי שזה בובה
אדיר

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