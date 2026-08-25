אירוע קשה ומחריד של קלות דעת נפשעת בכבישים זיעזע את מדינת ניו ג'רזי שבארצות הברית, לאחר שנסיעת ראווה פראית ברכב יוקרה גנוב הסתיימה באסון כבד ובאובדן חייהם של שני אזרחים תמימים.

התקרית הקטלנית החלה בשעות המוקדמות של בוקר השבת האחרונה, כאשר ארבעה צעירים שמונעים משיקולים קלי דעת הצליחה לשים את ידיה על רכב שטח יוקרתי ומבוקש מסוג מרצדס-בנץ שנת 2024, ששוויו בשוק עומד על כ-220,000 דולר. הנערים לקחו את הרכב לנסיעת השתוללות ופרועה, תוך סיכון אזרחים ועבירה גסה על חוקי התנועה. כך דווח היום (שלישי) בניו יורק פוסט.

לפי הדיווח, המידעים הראשונים על הרכב הגנוב החלו לזרום לכוחות האכיפה כבר בסביבות השעה 03:40 לפנות בוקר באזור העיירה לונגפורט. ניידת סיור משטרתית מקומית שזיהתה את רכב השטח ניסתה לבצע עצירה שגרתית כדי לבדוק את יושביו, אך הנהג הגיב בהאצה פתאומית ופרועה, טס על פני השוטרים ונמלט מהמקום במהירות מופרזת. בכך נפתח מרדף משטרתי ממושך ומתוח שנפרש על פני שעות ארוכות, כאשר הרכב הגנוב מזגזג בין קטעי כביש שונים ומצליח לחמוק פעם אחר פעם מהשוטרים שניסו לחסום את נתיב נסיעתו.

בשעות הבוקר המוקדמות, סמוך לשעה 07:45, זיהו שוטרים ערניים את המרצדס הגנובה והחלו לנהל אחריה מרדף צמוד מחדש. אולם, עקב המהירות המופרזת והנהיגה החסרת רסן של הנערים, השוטרים איבדו איתם מגע עין דקות ספורות בלבד לפני שארעה הקטסטרופה.

בשלבי בריחתם האחרונים, סמוך לשעה 08:00 בבוקר, נכנסו הצעירים לנתיב הנגדי של הכביש וטסו בניגוד לכיוון התנועה, תוך התעלמות מוחלטת מהסכנה הברורה לחיי אדם.

באותם רגעים ממש נסע בנתיב כחוק רכב פרטי מסוג יונדאי. רכב השטח המסיבי והכבד, שטס במהירות גבוהה בנתיב הלא נכון, התנגש חזיתית ובעוצמה הרסנית ברכב המשפחתי. מעצמת ההתנגשות האדירה, רכב היונדאי עוף מנתיבו והוטל בעוצמה לעבר מתחם של תחנת דלק סמוכה. כוחות החילוץ והחירום שהוזעקו במהירות לזירת התאונה הקשה נאלצו לקבוע במקום את מותם של שני יושבי היונדאי: רוברט באר ג'וניור, בן 54, ואליס סטידוול, בת 67, שניהם תושבי העיירה אג הרבור.

בני משפחה וידידים המומים שפתחו בקמפיין גיוס המונים כדי לממן את הוצאות הקבורה של השניים, סיפרו כי אליס הייתה אם וסבתא מסורה ואהובה מאוד על כל סביבתה, וכי רוברט היה בן זוגה הוותיק והמסור במשך שנים רבות. השניים היו בדרכם בשגרת יומם כשהפכו לקורבנות חפים מפשע של בריונות כביש חמורה.

למרבה הזעזוע, בעוד שיושבי הרכב הפרטי נהרגו במקום, ארבעת החשודים שהיו בתוך רכב המרצדס הממוגן יצאו מההתרסקות הקשה כמעט ללא פגע. מיד לאחר ההתנגשות הם פתחו במנוסה רגלית מהזירה בניסיון להימלט מאחריות, אך השוטרים שזרמו למקום דלקו אחריהם ועצרו את כולם כעבור זמן קצר.

משרד התובע המחוזי במחוז אטלנטיק אישר את פרטי המעצר ומסר כי אחד החשודים שנעצרו הוא נישון בראון, בן 18, לצד שלושה מעורבים נוספים ששמותיהם ופרטיהם המלאים נותרו חסויים בשל היותם קטינים מבחינת החוק. נגד ארבעת הצעירים הוגשו כתבי אישום חמורים הכוללים סעיפים של קשירת קשר לביצוע תקיפה בנסיבות מחמירות, גניבת רכב לשם שעשוע והתחמקות מכוחות החוק תוך סיכון חיים. בשלב זה הרשויות עדיין חוקרות ולא קבעו בוודאות מי מבין ארבעת הצעירים אחז בהגה ברגעים הקריטיים שהובילו לתאונה הקטלנית, ומידע לגבי ייצוגם המשפטי טרם נמסר.