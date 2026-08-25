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עימות מחריף

"טראמפ, תכין סוללות": קנדה מאיימת לנתק את החשמל לארה"ב

אונטריו מאיימת להפסיק את אספקת חשמל לארה"ב בתגובה למכסים של טראמפ | ראש הממשלה דאג פורד: "הכול על השולחן" (בעולם)

מימין הנשיא טראמפ, משמאל הפסקת חשמל, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מלחמת הסחר בין לקנדה עולה מדרגה, וכעת באונטריו מאיימים להשתמש באחד הקלפים הרגישים ביותר שבידיהם: החשמל שמוזרם לארה"ב. ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד, הזהיר כי אם הנשיא ימשיך להסלים את המאבק ה נגד קנדה, המחוז עשוי להעלות את מחירי החשמל המיוצא לארה"ב ואף להפסיק לחלוטין את אספקתו.

"אנחנו מספקים חשמל ל־1.5 מיליון בתים ועסקים", אמר פורד והבהיר כי מבחינתו "הכול על השולחן". החשמל מאונטריו מוזרם בין היתר למדינות ניו יורק, מישיגן ומינסוטה.

פורד אף שיגר מסר עוקצני לטראמפ והזהיר אותו כי אם ימשיך לפגוע בתעשיית הרכב הקנדית, כדאי שיצטייד ב"סוללות". לצד החשמל, הוא מאיים גם להשתמש ביצוא מינרלים קריטיים לארה"ב כמנוף לחץ.

האיום מגיע על רקע החרפה דרמטית ביחסים בין המדינות. טראמפ איים במכסים חדשים של 50% על כלי רכב, חלקי רכב ופלדה מקנדה, ואף דרש מההנהגה הקנדית "להתיישר" או להתמודד עם השלכות "גרועות בהרבה". קנדה צפויה בתגובה להכריז על מכסי תגמול נגד מוצרים אמריקניים.

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, האשים את וושינגטון בניסיון לפגוע במכוון בתעשייה הקנדית. "למדנו במהלך המשא ומתן שהאמריקנים רוצים להרוס את התעשיות הגדולות שלנו, כולל הרכב, הפלדה והאלומיניום", אמר. לדבריו, קנדה לא תסכים לגישה שלפיה היא "חברת בת של ארצות הברית".
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