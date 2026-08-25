"טראמפ, תכין סוללות": קנדה מאיימת לנתק את החשמל לארה"ב

מלחמת הסחר בין ארה"ב לקנדה עולה מדרגה, וכעת באונטריו מאיימים להשתמש באחד הקלפים הרגישים ביותר שבידיהם: החשמל שמוזרם לארה"ב. ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד, הזהיר כי אם הנשיא דונלד טראמפ ימשיך להסלים את המאבק הכלכלי נגד קנדה, המחוז עשוי להעלות את מחירי החשמל המיוצא לארה"ב ואף להפסיק לחלוטין את אספקתו.

"אנחנו מספקים חשמל ל־1.5 מיליון בתים ועסקים", אמר פורד והבהיר כי מבחינתו "הכול על השולחן". החשמל מאונטריו מוזרם בין היתר למדינות ניו יורק, מישיגן ומינסוטה.

פורד אף שיגר מסר עוקצני לטראמפ והזהיר אותו כי אם ימשיך לפגוע בתעשיית הרכב הקנדית, כדאי שיצטייד ב"סוללות". לצד החשמל, הוא מאיים גם להשתמש ביצוא מינרלים קריטיים לארה"ב כמנוף לחץ.

האיום מגיע על רקע החרפה דרמטית ביחסים בין המדינות. טראמפ איים במכסים חדשים של 50% על כלי רכב, חלקי רכב ופלדה מקנדה, ואף דרש מההנהגה הקנדית "להתיישר" או להתמודד עם השלכות "גרועות בהרבה". קנדה צפויה בתגובה להכריז על מכסי תגמול נגד מוצרים אמריקניים.

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, האשים את וושינגטון בניסיון לפגוע במכוון בתעשייה הקנדית. "למדנו במהלך המשא ומתן שהאמריקנים רוצים להרוס את התעשיות הגדולות שלנו, כולל הרכב, הפלדה והאלומיניום", אמר. לדבריו, קנדה לא תסכים לגישה שלפיה היא "חברת בת של ארצות הברית".