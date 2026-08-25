המפקד היה בהלם: חייל שיגר על עצמו אר.פי.ג'י

לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד חריג מאימון צבאי רוסי מופץ ביממה האחרונה ברשת, ובו נראה חייל כשהוא מאבד שליטה על מטול רקטות מסוג RPG-7 – ולוחץ בטעות על ההדק. בתוך רגע נורתה הרקטה, כשהיא חולפת לעבר הקרקע ממש מתחת לפניו. האירוע תועד על ידי המפקד שנכח במקום, וקולו נשמע כשהוא מגיב בבהלה ודורש מהחייל להתרחק.

האירוע התרחש השבוע במהלך אימון ירי במטווח רוסי. מהתיעוד ניתן לראות כי הרקטה פגעה בקרקע בסמוך לחייל.

לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24 לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י ( צילום: רשתות חברתיות )

מדובר באירוע מסוכן במיוחד משום ש־RPG-7 אינו כלי נשק קל. מדובר במטול רקטות נגד טנקים ותיק, שפותח בברית המועצות ונכנס לשירות בשנות ה־60. במהלך השנים הוא הפך לאחד מכלי הנשק המזוהים ביותר עם לוחמת חי"ר בעולם, ונעשה בו שימוש בעשרות עימותים ברחבי העולם. אימה בקניות לשבת: גבר תועד בסופרמרקט עם חולצה וכיתוב מחריד יוסי נכטיגל | 08:14 אפס חיילים: המצעד הלא-אנושי שהפחיד את מעצמות העולם דני שפיץ | 09:03 ה־RPG-7 בנוי למעשה ממשגר צינורי שאליו מחברים תחמושת רקטית ייעודית. לאחר הירי, הרקטה יוצאת מהמשגר וממשיכה במעופה באמצעות מנוע רקטי. התחמושת יכולה להיות מיועדת בין היתר להתמודדות עם כלי רכב משוריינים, ביצורים ומטרות נוספות, בהתאם לסוג הראש הקרבי.

אר.פי.ג'י סובייטי ( צילום: רשתות חברתיות )

דווקא משום שמדובר בכלי בעל עוצמה רבה, הפעלה שלו דורשת הקפדה על נהלי בטיחות, תנוחת ירי נכונה ושליטה מלאה בנשק. טעות בכיוון הירי או הפעלה בלתי מכוונת עלולות לסכן את היורה ואת החיילים הנמצאים סביבו.