 דלג לתוכן הראשי
קשה באיומנים

המפקד היה בהלם: חייל שיגר על עצמו אר.פי.ג'י

החייל לחץ בטעות על ההדק של טיל אר.פי.ג'י במהלך אימון מסוכן | כשהרקטה שנורתה מהמטול פגעה בקרקע ממש מתחתיו (חדשות בעולם)

1תגובות
לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י (צילום: רשתות חברתיות)

תיעוד חריג מאימון צבאי רוסי מופץ ביממה האחרונה ברשת, ובו נראה חייל כשהוא מאבד שליטה על מטול רקטות מסוג RPG-7 – ולוחץ בטעות על ההדק. בתוך רגע נורתה הרקטה, כשהיא חולפת לעבר הקרקע ממש מתחת לפניו. האירוע תועד על ידי המפקד שנכח במקום, וקולו נשמע כשהוא מגיב בבהלה ודורש מהחייל להתרחק.

האירוע התרחש השבוע במהלך אימון ירי במטווח רוסי. מהתיעוד ניתן לראות כי הרקטה פגעה בקרקע בסמוך לחייל.

לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י
לחץ על ההדק: חייל רוסי שיגר על עצמו אר.פי.ג'י (צילום: רשתות חברתיות)

מדובר באירוע מסוכן במיוחד משום ש־RPG-7 אינו כלי נשק קל. מדובר במטול רקטות נגד טנקים ותיק, שפותח בברית המועצות ונכנס לשירות בשנות ה־60. במהלך השנים הוא הפך לאחד מכלי הנשק המזוהים ביותר עם לוחמת חי"ר בעולם, ונעשה בו שימוש בעשרות עימותים ברחבי העולם.

ה־RPG-7 בנוי למעשה ממשגר צינורי שאליו מחברים תחמושת רקטית ייעודית. לאחר הירי, הרקטה יוצאת מהמשגר וממשיכה במעופה באמצעות מנוע רקטי. התחמושת יכולה להיות מיועדת בין היתר להתמודדות עם כלי רכב משוריינים, ביצורים ומטרות נוספות, בהתאם לסוג הראש הקרבי.

אר.פי.ג'י סובייטי (צילום: רשתות חברתיות)

דווקא משום שמדובר בכלי בעל עוצמה רבה, הפעלה שלו דורשת הקפדה על נהלי בטיחות, תנוחת ירי נכונה ושליטה מלאה בנשק. טעות בכיוון הירי או הפעלה בלתי מכוונת עלולות לסכן את היורה ואת החיילים הנמצאים סביבו.
חייליםמלחמת רוסיה-אוקראינהטילטנקיםצבא רוסיה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שכחתם להוסיף שהמטול מתחמש באויר רק אחרי 20/30 מטר ולכן הוא לא הופעל
נועם

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר