קייב הציגה אתמול מצעד צבאי ראשון מסוגו בעולם: במקום טורי חיילים וטנקים, ברחובות הבירה נעו כלי רכב רובוטיים, על נהר הדנייפר שטו כלי שיט בלתי מאוישים, ובשמיים הופיעו נחילי רחפנים ומיירטים.

כמעט 100 מערכות נשק אוקראיניות הוצגו במסגרת מצעד הדגלים והטכנולוגיה לציון 35 שנות העצמאות של אוקראינה.

לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך ( צילום: מסך )

האירוע נערך בשעות הבוקר המוקדמות, ללא קהל, ולא הוכרז מראש כמצעד צבאי מסורתי. ברחוב חרשצ'אטיק, הרחוב המרכזי של קייב. המפקד היה בהלם: חייל שיגר על עצמו אר.פי.ג'י דני שפיץ | 08:40 אימה בקניות לשבת: גבר תועד בסופרמרקט עם חולצה וכיתוב מחריד יוסי נכטיגל | 08:14 המספרים ממחישים את היקף המהפכה: לפי לשכת נשיא אוקראינה, במצעד הוצגו 30 מערכות רובוטיות קרקעיות, תשעה כלי שיט בלתי מאוישים, 18 רחפני יירוט, 27 רחפני הפצצה, שמונה רחפני סיור ושבעה כלי טיס בלתי מאוישים למשימות תקיפה ארוכות טווח.

לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך - צילום: צבא אוקריאנה 10 10 0:00 / 2:15 לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך ( צילום: צבא אוקריאנה )

מאחורי המופע עומדת מציאות שהמלחמה באוקראינה שינתה מן היסוד. מערכות בלתי מאוישות כבר אינן משמשות רק למשימות סיור. הן מעבירות תחמושת ואספקה, מפנות פצועים, מבצעות משימות מודיעין, תוקפות מטרות ואף משמשות להגנת הכוחות בשטח.

חלק מהמערכות הקרקעיות מצוידות באמצעי לחימה ומופעלות מרחוק, כך שחיילים יכולים לבצע משימות מסוכנות מבלי להיחשף ישירות לאש האויב.

אחד השינויים הדרמטיים ביותר התרחש בים. אוקראינה, שאינה מחזיקה בצי מלחמה קונבנציונלי המקביל לעוצמת הצי הרוסי, הפכה את כלי השיט הבלתי מאוישים לכלי אסטרטגי. משפחות ה־Magura וה־Sea Baby שימשו במלחמה נגד ספינות ותשתיות רוסיות בים השחור.

לפי לשכת נשיא אוקראינה, ה־Magura V5 אף הייתה מערכת הרחפנים הראשונה בעולם שהצליחה להטביע ספינת מלחמה.

לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך ( צילום: מסך )

גם בשמיים מתרחש שינוי דומה. לצד רחפני התקיפה והסיור, אוקראינה מפתחת מיירטים בלתי מאוישים שנועדו לצוד רחפנים תוקפים. מדובר במרוץ שבו מהירות, בינה מלאכותית, חיישנים ועלות הייצור עשויים להיות חשובים לא פחות מעוצמת האש המסורתית.

ההתפתחות אינה מקרית. מאז הפלישה הרוסית ב־2022 הפכה אוקראינה למעבדה צבאית שבה טכנולוגיות חדשות נבחנות כמעט בזמן אמת. ניסיון שנצבר בחזית חוזר למהנדסים, שמפתחים גרסאות חדשות ומחזירים אותן לשטח.

כך, בתוך ארבע שנים בלבד, מדינה שהייתה תלויה במידה רבה באספקת נשק מבחוץ הפכה לאחת הזירות המתקדמות בעולם לפיתוח ולשימוש במערכות בלתי מאוישות. המצעד בקייב המחיש לעולם כיצד עשויה להיראות המלחמה של העתיד שכבר מתרחשת עכשיו.