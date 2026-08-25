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המשטרה מחפשת

אימה בקניות לשבת: גבר תועד בסופרמרקט עם חולצה וכיתוב מחריד

המשטרה הבריטית פתחה בחקירה בעקבות תיעוד מקומם של אדם שהסתובב בסופרמרקט בצפון לונדון, באזור בעל ריכוז יהודי גבוה, כשהוא לובש חולצה הנושאת את הקריאה האנטישמית המאיימת "ח'ייבר ח'ייבר יא יהוד" (בעולם)

3תגובות
(צילום: Campaign Against Antisemitism)

צעד נוסף בהסלמת האנטישמיות הגלויה ברחובות בריטניה: המשטרה בלונדון פתחה בחקירה פלילית ומחפשת אחר גבר שנצפה קונה בסופרמרקט בעיר כשהוא לובש חולצה עם כיתוב בעל מסר אנטישמי מובהק ומאיים.

האירוע התרחש ביום שישי בשעות אחר הצהריים, בסניף של רשת הסופרמרקטים "סיינסבורי'ס" ברחוב וויליאמסון באזור הארינגיי שבצפון לונדון – אזור שבו מתגוררת אוכלוסייה יהודית נרחבת. אזרח יהודי שערך במקום קניות לשבת יחד עם ילדיו הבחין באיש, נחרד מהמסר הגלוי, תיעד אותו ומיהר להזעיק את כוחות המשטרה ולדווח על המקרה לארגון "הקמפיין נגד אנטישמיות" (Campaign Against Antisemitism - CAA).

בתמונה שהופצה על ידי הארגון נראה החשוד מגבו כשהוא עומד בקופה לשירות עצמי. על גב חולצתו השחורה הוטבע איור של מסגד אל-אקצא ומתחתיו הכיתוב באותיות אנגליות: "KHAYBAR KHAYBAR YAA YAHUD".

מדובר בתחילתה של סיסמת קרב אסלאמיסטית מוכרת וידועה לשמצה: "ח'ייבר ח'ייבר יא יהוד, ג'ייש מוחמד סא-יעוד" (ח'ייבר ח'ייבר הו יהודים, צבא מוחמד עוד ישוב). האמירה מתיחסת לקרב ח'ייבר שהתחולל בשנת 628 למניינם, ובו נטבחו וגורשו בני הקהילה היהודית בחצי האי הערבי על ידי צבאו של מוחמד. הקריאה הזו משמשת כיום בהפגנות קיצוניות ברחבי העולם כאיום ישיר, מפורש ואלים לחיסול היהודים.

בתחילה, השוטרים שהגיעו למקום ותחקרו את המתלונן לא היו מודעים למשמעות ההיסטורית ולעומק האיום שבמילים אלו, אף שהוצג להם תרגום שפתי. אולם לאחר מעורבות של גורמי מקצוע ומומחים בתחום האנטישמיות והפשיעה המילולית, שונתה הגדרת האירוע באופן רשמי. המשטרה המטרופוליטנית של לונדון אישרה כי התיק נרשם כחקירה בחשד לעבירת סדר ציבורי בנסיבות מחמירות של מניע גזעני.

מהמשטרה נמסר כי השוטרים נמצאים בקשר רציף עם האזרח שדיווח על האירוע, והמאמצים לזיהוי ולאיתור החשוד נמשכים, אך עד כה לא בוצעו מעצרים. בארגון CAA תקפו בחריפות את ההתנהלות הציבורית ואמרו כי הגילויים הללו הופכים לחוצפניים וגלויים יותר מיום ליום, עד כדי כך שסמלי שטנה מוצגים בגלוי במרחב האזרחי היומיומי. הארגון קרא לציבור הרחב לפנות אליו בכל מידע שיוביל לזיהוי הלובש, על מנת שמערכת החוק תמצה עמו את הדין.

3 תגובות

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2
לא יודעת מה איתכם אבל הוא נראה כמו הומלס שמצא את החולצה הזאת בזבל ובכלל לא יודע מה היא אומרת …
תיאודורה
1
בשנת 628 לספירה התגלע סכסוך בין מוחמד ואנשיו לבין חקלאים יהודים שישבו בנווה המדבר ח'ייבר (خيبر) עד שהוא החליט לבסוף לתקוף את השבטים היהודיים בח'ייבר. כשהיהודים ביקשו להיפגש איתו למשא ומתן, מוחמד הזמין אליו 30 מנהיגים יהודים. בעודם בדרך וללא נשק, פשט עליהם כוח של מאמיני מוחמד והרג את כולם, פרט לאחד ש
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