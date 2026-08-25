אימה בקניות לשבת: גבר תועד בסופרמרקט עם חולצה וכיתוב מחריד

צעד נוסף בהסלמת האנטישמיות הגלויה ברחובות בריטניה: המשטרה בלונדון פתחה בחקירה פלילית ומחפשת אחר גבר שנצפה קונה בסופרמרקט בעיר כשהוא לובש חולצה עם כיתוב בעל מסר אנטישמי מובהק ומאיים.

האירוע התרחש ביום שישי בשעות אחר הצהריים, בסניף של רשת הסופרמרקטים "סיינסבורי'ס" ברחוב וויליאמסון באזור הארינגיי שבצפון לונדון – אזור שבו מתגוררת אוכלוסייה יהודית נרחבת. אזרח יהודי שערך במקום קניות לשבת יחד עם ילדיו הבחין באיש, נחרד מהמסר הגלוי, תיעד אותו ומיהר להזעיק את כוחות המשטרה ולדווח על המקרה לארגון "הקמפיין נגד אנטישמיות" (Campaign Against Antisemitism - CAA).

בתמונה שהופצה על ידי הארגון נראה החשוד מגבו כשהוא עומד בקופה לשירות עצמי. על גב חולצתו השחורה הוטבע איור של מסגד אל-אקצא ומתחתיו הכיתוב באותיות אנגליות: "KHAYBAR KHAYBAR YAA YAHUD".

מדובר בתחילתה של סיסמת קרב אסלאמיסטית מוכרת וידועה לשמצה: "ח'ייבר ח'ייבר יא יהוד, ג'ייש מוחמד סא-יעוד" (ח'ייבר ח'ייבר הו יהודים, צבא מוחמד עוד ישוב). האמירה מתיחסת לקרב ח'ייבר שהתחולל בשנת 628 למניינם, ובו נטבחו וגורשו בני הקהילה היהודית בחצי האי הערבי על ידי צבאו של מוחמד. הקריאה הזו משמשת כיום בהפגנות קיצוניות ברחבי העולם כאיום ישיר, מפורש ואלים לחיסול היהודים.

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בתחילה, השוטרים שהגיעו למקום ותחקרו את המתלונן לא היו מודעים למשמעות ההיסטורית ולעומק האיום שבמילים אלו, אף שהוצג להם תרגום שפתי. אולם לאחר מעורבות של גורמי מקצוע ומומחים בתחום האנטישמיות והפשיעה המילולית, שונתה הגדרת האירוע באופן רשמי. המשטרה המטרופוליטנית של לונדון אישרה כי התיק נרשם כחקירה בחשד לעבירת סדר ציבורי בנסיבות מחמירות של מניע גזעני.

מהמשטרה נמסר כי השוטרים נמצאים בקשר רציף עם האזרח שדיווח על האירוע, והמאמצים לזיהוי ולאיתור החשוד נמשכים, אך עד כה לא בוצעו מעצרים. בארגון CAA תקפו בחריפות את ההתנהלות הציבורית ואמרו כי הגילויים הללו הופכים לחוצפניים וגלויים יותר מיום ליום, עד כדי כך שסמלי שטנה מוצגים בגלוי במרחב האזרחי היומיומי. הארגון קרא לציבור הרחב לפנות אליו בכל מידע שיוביל לזיהוי הלובש, על מנת שמערכת החוק תמצה עמו את הדין.